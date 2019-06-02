Ближайшие матчи сборной — отличная возможность попробовать новых футболистов
Комличенко, Бакаев, Обляков. Кого из новичков выпустит Черчесов?
Комличенко, Бакаев, Обляков. Кого из новичков выпустит Черчесов?
Подготовка к двум домашним отборочным матчам Евро-2020 со сборными
Несмотря на то, что в национальной команде много новых лиц, все хорошо друг с другом знакомы: или играли
Еще одним событием станет контрольный матч сборной с «Чертаново», который пройдет в Новогорске в понедельник. Правильный анонс игре дал Ильзат Ахметов: «Нужно сыграть и почувствовать взаимодействие. Понимание того, кто сыграет, уже есть. Если я правильно понимаю, каждый получит свое игровое время».
Как бы ни злился Черчесов, когда мы говорим о предстоящих соперниках с недооценкой, но потерять очки в матчах со сборными Кипра и, уж тем более,
Один из таких — Зелимхан Бакаев, который прямо во время сбора
Бакаев рассказывал «СЭ», что еще в начале сезона поставил цель: попасть в сборную. Если парень проявит себя в контрольной игре с «Чертаново», то Черчесов вполне может даже доверить ему место в основном составе:
Параллельно свой дебютный матч может провести еще один фланговый полузащитник из «Арсенала» Резиуан Мирзов. Вряд ли главный тренер сборной России выпустит в Саранске или Нижнем Новгороде так много новичков, но увидеть
Ахметов вышел в стартовом составе в обоих матчах предыдущего сбора, когда россияне играли в Бельгии и Казахстане. Но теперь у Черчесова снова есть здоровый Роман Зобнин, место которого в основном составе невозможно оспорить. Вместе с Газинским это основа нынешней сборной России.
Вместе с тем этой связке быстро растет честолюбивая смена. И если Ахметов — уже проверенный, полноправный член сборной, то его партнер по ЦСКА Иван Обляков — дебютант, который может сыграть за национальную команду впервые в карьере.
Нам сложно представить сценарий, когда Черчесов выпускает молодежь с первых минут матча в Саранске. Вместе с тем, если игра будет проходить по нашему сценарию и ко второму тайму исход будет понятен, встреча с аутсайдером — блестящий шанс задействовать армейскую связку.
Обляков пока что вызван в сборную ради знакомства с тренерским штабом.
Еще меньше шансов на большое количество игрового времени у Николая Комличенко. Воспитанник «Краснодара» провел просто умопомрачительный сезон. 29 мячей от 23-летнего форварда «Млады Болеслав»! И как вишенка на торте — мяч «Банику», выведший команду в Лигу Европы.
Но от основного состава сборной России Комличенко далек не меньше, чем от официального возвращения в
Более того, Комличенко — четвертый в списке нападающих, которые сейчас есть в распоряжении Черчесова. И даже если тренер, предположим, решит изменить схему
В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут
Александр РОГУЛЕВ