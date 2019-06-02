Ближайшие матчи сборной — отличная возможность попробовать новых футболистов

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Подготовка к двум домашним отборочным матчам Евро-2020 со сборными Сан-Марино и Кипром проходит в спокойной, веселой и, кажется, даже домашней атмосфере.

Несмотря на то, что в национальной команде много новых лиц, все хорошо друг с другом знакомы: или играли когда-то вместе, или просто пересекались на поле. В такой ситуации приезд в Новогорск Николая Комличенко, командное фотографирование или просмотр финала Лиги чемпионов — уже целое событие.

Еще одним событием станет контрольный матч сборной с «Чертаново», который пройдет в Новогорске в понедельник. Правильный анонс игре дал Ильзат Ахметов: «Нужно сыграть и почувствовать взаимодействие. Понимание того, кто сыграет, уже есть. Если я правильно понимаю, каждый получит свое игровое время».

Как бы ни злился Черчесов, когда мы говорим о предстоящих соперниках с недооценкой, но потерять очки в матчах со сборными Кипра и, уж тем более, Сан-Марино — это что-то за гранью фантастики. Поэтому будем ждать 8 и 11 июня не только уверенных побед, но и новых лиц на поле — людей, которые заслужили дебюта в национальной команде.

Футбол Евро-2020. Отборочные Группа I, 8.06.2019, 19:00 Россия - Сан-Марино -

Фланги от «Арсенала»

Один из таких — Зелимхан Бакаев, который прямо во время сбора де-юре вернулся в «Спартак» — 1 июня срок его аренды в «Арсенал» истек. 22-летний фланговый полузащитник стал одним из главных открытий нынешнего чемпионата, занял первое место по числу обводок наравне с Алексеем Миранчуком и Вандерсоном.

Бакаев рассказывал «СЭ», что еще в начале сезона поставил цель: попасть в сборную. Если парень проявит себя в контрольной игре с «Чертаново», то Черчесов вполне может даже доверить ему место в основном составе: все-таки сейчас в сборной нет травмированного Дениса Черышева. Последние полгода у Игоря Черевченко полузащитник играл справа, хотя он — ярко выраженный левша.

Параллельно свой дебютный матч может провести еще один фланговый полузащитник из «Арсенала» Резиуан Мирзов. Вряд ли главный тренер сборной России выпустит в Саранске или Нижнем Новгороде так много новичков, но увидеть кого-то из пары туляков шанс есть. Из конкурентов — Алексей Ионов, а также братья Алексей и Антон Миранчуки.

Футбол Евро-2020. Отборочные Группа I, 11.06.2019, 21:45 Россия - Кипр -

Центр из ЦСКА

Ахметов вышел в стартовом составе в обоих матчах предыдущего сбора, когда россияне играли в Бельгии и Казахстане. Но теперь у Черчесова снова есть здоровый Роман Зобнин, место которого в основном составе невозможно оспорить. Вместе с Газинским это основа нынешней сборной России.

Вместе с тем этой связке быстро растет честолюбивая смена. И если Ахметов — уже проверенный, полноправный член сборной, то его партнер по ЦСКА Иван Обляков — дебютант, который может сыграть за национальную команду впервые в карьере.

Нам сложно представить сценарий, когда Черчесов выпускает молодежь с первых минут матча в Саранске. Вместе с тем, если игра будет проходить по нашему сценарию и ко второму тайму исход будет понятен, встреча с аутсайдером — блестящий шанс задействовать армейскую связку.

Очень хочется увидеть Ахметова и Облякова под «десяткой» Александром Головиным. Но, зная как ценит стабильность Станислав Черчесов, все же стоит поставить на Зобнина и Газинского. Как минимум, когда речь о стартовом составе.

Обляков пока что вызван в сборную ради знакомства с тренерским штабом.

Форвард из Европы

Еще меньше шансов на большое количество игрового времени у Николая Комличенко. Воспитанник «Краснодара» провел просто умопомрачительный сезон. 29 мячей от 23-летнего форварда «Млады Болеслав»! И как вишенка на торте — мяч «Банику», выведший команду в Лигу Европы.

Но от основного состава сборной России Комличенко далек не меньше, чем от официального возвращения в премьер-лигу. В Казахстане Чересов играл по схеме «4−2−3−1» с Артемом Дзюбой на острие, и нет явных причин отказываться от этого в Саранске и Нижнем Новгороде. Дзюба здоров, весел, вокруг него крутится вся жизнь сборной — это видно даже во время разминочных упражнений в Новогорске, которые открыты для журналистов.

Более того, Комличенко — четвертый в списке нападающих, которые сейчас есть в распоряжении Черчесова. И даже если тренер, предположим, решит изменить схему из-за отсутствия Черышева, то рядом с Дзюбой может появится один из Федоров — или Смолов, или Чалов.

Шанс Комличенко — повреждение кого-то их основы или убедительный результат по ходу официальных матчей, который позволит заниматься просмотром молодежи.

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры — 19.00, время московское), 11 июня — Кипр в Нижнем Новгороде (21.45).