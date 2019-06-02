Футболиста «Кайрата» вызвали в сборную на матчи Евро-2020

Сборная Черногории в июне проведет два матча в рамках квалификации EURO-2020: 7 июня черногорцам предстоит домашний поединок против сборной Косово и 10 июня сыграет на выезде против сборной Чехии.

Небойша Косович дебютировал за сборную Черногории 29 мая 2016 года в товарищеском матче против сборной Турции (0:1).

Всего за сборную Черногории провел 12 матчей.

Косович перешел в «Кайрат» в апреле этого года, за день до закрытия трансферного окна, из сербского «Партизана».