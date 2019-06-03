Криушенко назвал состав сборной Беларуси на матчи с футболистами Германии и Северной Ирландии

Команда собралась сегодня в техническом центре АБФФ и будет тренироваться на комплексе футбольных полей в Веснянке. В субботу, 8 июня, в матче 3-го тура квалификационной группы С белорусы встретятся с командой Германии, а 11 июня сыграют с футболистами Северной Ирландии. Оба поединка на поле «Борисов-Арены» начнутся в 21.45 и будут показаны в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».