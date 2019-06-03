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12:31 (мск), источник: БЕЛТА

Криушенко назвал состав сборной Беларуси на матчи с футболистами Германии и Северной Ирландии

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко назвал окончательный состав на домашние июньские матчи отборочного турнира чемпионата Европы с командами Германии и Северной Ирландии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации «Белорусская федерация футбола».

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Источник: Reuters

На тренировочный сбор приглашены 23 футболиста:

вратари — Денис Щербицкий (БАТЭ Борисов), Александр Гутор («Динамо-Брест»), Андрей Климович («Шахтер», Солигорск);.

защитники — Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Игорь Шитов («Динамо-Минск»), Денис Поляков («Урал», Екатеринбург, Россия), Максим Володько («Арсенал», Тула, Россия), Олег Веретило («Динамо-Брест»), Никита Наумов («Жетысу», Талдыкорган, Казахстан), Захар Волков (БАТЭ, Борисов), Кирилл Печенин («Витебск»);.

полузащитники — Сергей Кисляк, Павел Нехайчик (оба — «Динамо-Брест»), Станислав Драгун, Игорь Стасевич (оба — БАТЭ, Борисов), Юрий Ковалев, Валерий Громыко (оба — «Шахтер», Солигорск), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Михаил Гордейчук («Тобол», Костанай, Казахстан), Никита Корзун («Аль-Фатех», Эль-Хаса, Саудовская Аравия);.

нападающие — Денис Лаптев («Динамо-Брест»), Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Евгений Шикавка («Лариса», Греция).

Команда собралась сегодня в техническом центре АБФФ и будет тренироваться на комплексе футбольных полей в Веснянке. В субботу, 8 июня, в матче 3-го тура квалификационной группы С белорусы встретятся с командой Германии, а 11 июня сыграют с футболистами Северной Ирландии. Оба поединка на поле «Борисов-Арены» начнутся в 21.45 и будут показаны в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

На старте отборочного турнира Евро-2020 сборная Беларуси потерпела два гостевых поражения — от Нидерландов (0:4) и Северной Ирландии (1:2). Немецкие футболисты обыграли в гостях голландцев (3:2), а североирландцы дома победили эстонцев (2:0).

Турнирное положение: Северная Ирландия — 6 очков (2 матча), Германия — 3 (1), Нидерланды — 3 (2), Эстония — 0 (1), Беларусь — 0 (2). В финальную стадию континентального первенства выйдут по две лучшие команды из 10 отборочных групп, еще 4 путевки получат победители плей-офф Лиги наций УЕФА.

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