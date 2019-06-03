Сборная России сыграет против команд Сан-Марино и Кипра при аншлаге
МОСКВА, 3 июня. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Организаторы матчей сборной России против команд
МОСКВА, 3 июня. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Организаторы матчей сборной России против команд
Россияне сыграют против команды
«В продаже на каждом из стадионов осталось по 2−3 тыс. билетов. В принципе, мы можем вести речь о полной заполняемости стадионов на ближайшие матчи сборной России, но это лишь прогноз. Думаю, что информация о точном количестве проданных билетов появится в дни матчей», — сказал Карпович.
После двух туров отборочного турнира в группе I лидируют бельгийцы (6 очков), команды России, Казахстана, Кипра и Шотландии набрали по 3 очка,