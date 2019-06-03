Сборная России сыграет против команд Сан-Марино и Кипра при аншлаге

Источник: РИА "Новости"

Россияне сыграют против команды Сан-Марино 8 июня в Саранске на стадионе «Мордовия-Арена», который вмещает 44 тыс. зрителей. 11 июня подопечные Станислава Черчесова проведут встречу против сборной Кипра на стадионе «Нижний Новгород» с вместимостью 45 тыс. болельщиков. Оба стадиона принимали матчи чемпионата мира 2018 года.

«В продаже на каждом из стадионов осталось по 2−3 тыс. билетов. В принципе, мы можем вести речь о полной заполняемости стадионов на ближайшие матчи сборной России, но это лишь прогноз. Думаю, что информация о точном количестве проданных билетов появится в дни матчей», — сказал Карпович.