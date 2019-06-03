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15:46 (мск), источник: ТАСС

Сборная России сыграет против команд Сан-Марино и Кипра при аншлаге

МОСКВА, 3 июня. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Организаторы матчей сборной России против команд Сан-Марино и Кипра в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года ожидают полную заполняемость стадионов, на которых пройдут эти встречи. Об этом ТАСС в понедельник по телефону сообщил руководитель коммерческого департамента Российского футбольного союза (РФС) Владимир Карпович.

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Источник: РИА "Новости"

Россияне сыграют против команды Сан-Марино 8 июня в Саранске на стадионе «Мордовия-Арена», который вмещает 44 тыс. зрителей. 11 июня подопечные Станислава Черчесова проведут встречу против сборной Кипра на стадионе «Нижний Новгород» с вместимостью 45 тыс. болельщиков. Оба стадиона принимали матчи чемпионата мира 2018 года.

«В продаже на каждом из стадионов осталось по 2−3 тыс. билетов. В принципе, мы можем вести речь о полной заполняемости стадионов на ближайшие матчи сборной России, но это лишь прогноз. Думаю, что информация о точном количестве проданных билетов появится в дни матчей», — сказал Карпович.

После двух туров отборочного турнира в группе I лидируют бельгийцы (6 очков), команды России, Казахстана, Кипра и Шотландии набрали по 3 очка, Сан-Марино — 0.

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