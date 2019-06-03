Сборная Казахстана произвела замену в составе перед матчами отбора на Евро-2020

Оба игрока не помогут команде из-за травм в предстоящих матчах отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 с командами Бельгии и Сан-Марино. Вместо них в сборную вызван полузащитник шымкентского «Ордабасы» Тимур Досмагамбетов, в активе которого пять игр за национальную команду.

В то же время в общую группу вернулся защитник Гафуржан Суюмбаев («Кайрат»).

Матч Бельгия — Казахстан состоится в ночь с 8 на 9 июня в Брюсселе. Начало игры в 00:45 по столичному времени.

11 июня на стадионе «Астана Арена» подопечные Михала Билека примут сборную Сан-Марино. Эта встреча начнется в 20:00.