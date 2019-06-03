Сборная Казахстана произвела замену в составе перед матчами отбора на Евро-2020
Полузащитник костанайского «Тобола» Азат Нургалиев и защитник «Астаны» Дмитрий Шомко покинули расположение сборной Казахстана по футболу, сообщает официальный сайт КФФ.
Полузащитник костанайского «Тобола» Азат Нургалиев и защитник «Астаны» Дмитрий Шомко покинули расположение сборной Казахстана по футболу, сообщает официальный сайт КФФ.
Оба игрока не помогут команде
В то же время в общую группу вернулся защитник Гафуржан Суюмбаев («Кайрат»).
Матч Бельгия — Казахстан состоится в ночь с 8 на 9 июня в Брюсселе. Начало игры в 00:45 по столичному времени.
11 июня на стадионе «Астана Арена» подопечные Михала Билека примут сборную
Отметим, что бельгийцы возглавляют рейтинг ФИФА, тогда как