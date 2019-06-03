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18:08 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана произвела замену в составе перед матчами отбора на Евро-2020

Полузащитник костанайского «Тобола» Азат Нургалиев и защитник «Астаны» Дмитрий Шомко покинули расположение сборной Казахстана по футболу, сообщает официальный сайт КФФ.

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Оба игрока не помогут команде из-за травм в предстоящих матчах отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 с командами Бельгии и Сан-Марино. Вместо них в сборную вызван полузащитник шымкентского «Ордабасы» Тимур Досмагамбетов, в активе которого пять игр за национальную команду.

В то же время в общую группу вернулся защитник Гафуржан Суюмбаев («Кайрат»).

Матч Бельгия — Казахстан состоится в ночь с 8 на 9 июня в Брюсселе. Начало игры в 00:45 по столичному времени.

11 июня на стадионе «Астана Арена» подопечные Михала Билека примут сборную Сан-Марино. Эта встреча начнется в 20:00.

Отметим, что бельгийцы возглавляют рейтинг ФИФА, тогда как сан-маринцы замыкают таблицу (211-я строчка).

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