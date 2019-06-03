Мархель назвал состав белорусской «молодежки» на игру отборочного турнира ЧЕ-2021 с Гибралтаром

К игре с командой Гибралтара, которая состоится 8 июня в Жодино, готовятся 23 футболиста:

вратари — Павел Павлюченко («Динамо-Брест»), Максим Плотников («Динамо-Минск»), Максим Белов («Дняпро», Могилев);.

— Павел Павлюченко («Динамо-Брест»), Максим Плотников («Динамо-Минск»), Максим Белов («Дняпро», Могилев);. защитники — Константин Кучинский («Белшина», Бобруйск), Владислав Яцкевич («Сморгонь»), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Артем Шкурдюк («Энергетик-БГУ», Минск), Роман Вегеря («Неман», Гродно), Владислав Глинский, Андрей Пилиповец (оба — «Торпедо», Минск), Даниил Нечаев («Лида»);.

— Константин Кучинский («Белшина», Бобруйск), Владислав Яцкевич («Сморгонь»), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Артем Шкурдюк («Энергетик-БГУ», Минск), Роман Вегеря («Неман», Гродно), Владислав Глинский, Андрей Пилиповец (оба — «Торпедо», Минск), Даниил Нечаев («Лида»);. полузащитники — Макс Эбонг («Шахтер», Солигорск), Дмитрий Подстрелов («Дняпро», Могилев), Дмитрий Бородин («Смолевичи»), Денис Гречихо, Павел Седько (оба — «Рух», Брест), Артем Петренко, Глеб Шевченко (оба — «Славия-Мозырь»), Иван Бахар («Минск»), Андрей Альшаник («Нафтан», Новополоцк);.

— Макс Эбонг («Шахтер», Солигорск), Дмитрий Подстрелов («Дняпро», Могилев), Дмитрий Бородин («Смолевичи»), Денис Гречихо, Павел Седько (оба — «Рух», Брест), Артем Петренко, Глеб Шевченко (оба — «Славия-Мозырь»), Иван Бахар («Минск»), Андрей Альшаник («Нафтан», Новополоцк);. нападающие — Павел Кленье («Торпедо», Минск), Илья Шкурин («Энергетик-БГУ», Минск), Владислав Федосов («Витебск»).

Для белорусской «молодежки» предстоящий субботний поединок будет первым в квалификационной группе 7. Футболисты Гибралтара уже провели стартовый матч, уступив в гостях киприотам 0:1. В эту группу также входят сборные Нидерландов, Норвегии и Португалии.