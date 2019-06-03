Мархель назвал состав белорусской «молодежки» на игру отборочного турнира ЧЕ-2021 с Гибралтаром

К игре с командой Гибралтара, которая состоится 8 июня в Жодино, готовятся 23 футболиста:
Для белорусской «молодежки» предстоящий субботний поединок будет первым в квалификационной группе 7. Футболисты Гибралтара уже провели стартовый матч, уступив в гостях киприотам 0:1. В эту группу также входят сборные Нидерландов, Норвегии и Португалии.
Путевки в финальную стадию молодежного Евро-2021, которая пройдет на аренах Венгрии и Словении, получат победители девяти отборочных групп. Лучшие обладатели вторых мест проведут между собой стыковые матчи, определив еще одного финалиста.