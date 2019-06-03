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20:38 (мск), источник: БЕЛТА

Мархель назвал состав белорусской «молодежки» на игру отборочного турнира ЧЕ-2021 с Гибралтаром

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер молодежной сборной Беларуси (U-21) Михаил Мархель определился с составом на первый матч отборочного турнира ЧЕ-2021, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ассоциации «Белорусская федерация футбола».

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К игре с командой Гибралтара, которая состоится 8 июня в Жодино, готовятся 23 футболиста:

  • вратари — Павел Павлюченко («Динамо-Брест»), Максим Плотников («Динамо-Минск»), Максим Белов («Дняпро», Могилев);.
  • защитники — Константин Кучинский («Белшина», Бобруйск), Владислав Яцкевич («Сморгонь»), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Артем Шкурдюк («Энергетик-БГУ», Минск), Роман Вегеря («Неман», Гродно), Владислав Глинский, Андрей Пилиповец (оба — «Торпедо», Минск), Даниил Нечаев («Лида»);.
  • полузащитники — Макс Эбонг («Шахтер», Солигорск), Дмитрий Подстрелов («Дняпро», Могилев), Дмитрий Бородин («Смолевичи»), Денис Гречихо, Павел Седько (оба — «Рух», Брест), Артем Петренко, Глеб Шевченко (оба — «Славия-Мозырь»), Иван Бахар («Минск»), Андрей Альшаник («Нафтан», Новополоцк);.
  • нападающие — Павел Кленье («Торпедо», Минск), Илья Шкурин («Энергетик-БГУ», Минск), Владислав Федосов («Витебск»).

Для белорусской «молодежки» предстоящий субботний поединок будет первым в квалификационной группе 7. Футболисты Гибралтара уже провели стартовый матч, уступив в гостях киприотам 0:1. В эту группу также входят сборные Нидерландов, Норвегии и Португалии.

Путевки в финальную стадию молодежного Евро-2021, которая пройдет на аренах Венгрии и Словении, получат победители девяти отборочных групп. Лучшие обладатели вторых мест проведут между собой стыковые матчи, определив еще одного финалиста.

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