Баринов тренируется индивидуально после матча сборной России с «Чертаново»

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Сборная России готовится к отборочным играм чемпионата Европы 2020 года со сборными Сан-Марино и Кипра 8 и 11 июня. Ранее состав национальной команды покинул защитник Владислав Игнатьев. Также стало известно, что полузащитник Юрий Газинский, который накануне получил травму плеча в контрольном матче с «Чертаново» (6:0), не поможет национальной команде в предстоящих матчах. Газинский в роли зрителя присутствовал на тренировке команды Станислава Черчесова.

Изначально тренировка должна была начаться в 11:30 мск, но была перенесена на полчаса.

Сборная начала занятие с разминки в тренажерном зале, затем переместилась на поле. Первым на поле пришел голкипер Андрей Лунев, еще за полчаса до начала, затем появились и остальные вратари — Антон Шунин, Сергей Песьяков и Маринато Гилерме. Первые 20 минут тренировки были открыты для СМИ.