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17Улыбающийся Дзюба, серьезный Смолов. Россия готовится к отборочным матчам Евро-2020
14:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Баринов тренируется индивидуально после матча сборной России с «Чертаново»

НОВОГОРСК (Московская область), 4 июн — РИА Новости, Вероника Столбунова. Сборная России по футболу проводит тренировку на базе в Новогорске, полузащитник Дмитрий Баринов занимается по индивидуальной программе.

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Сборная России готовится к отборочным играм чемпионата Европы 2020 года со сборными Сан-Марино и Кипра 8 и 11 июня. Ранее состав национальной команды покинул защитник Владислав Игнатьев. Также стало известно, что полузащитник Юрий Газинский, который накануне получил травму плеча в контрольном матче с «Чертаново» (6:0), не поможет национальной команде в предстоящих матчах. Газинский в роли зрителя присутствовал на тренировке команды Станислава Черчесова.

Изначально тренировка должна была начаться в 11:30 мск, но была перенесена на полчаса.

Сборная начала занятие с разминки в тренажерном зале, затем переместилась на поле. Первым на поле пришел голкипер Андрей Лунев, еще за полчаса до начала, затем появились и остальные вратари — Антон Шунин, Сергей Песьяков и Маринато Гилерме. Первые 20 минут тренировки были открыты для СМИ.

В штабе сборной пояснили, что отсутствие Баринова на поле не связано с травмами, все игроки в нормальном состоянии, но из-за матча накануне игроки занимались по своей программе.

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