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14:38 (мск), источник: ТАСС

Фернандес рад, сборная России по футболу играет не только в Москве и Петербурге

НОВОГОРСК /Московская область/, 4 июня. /ТАСС/. Проведение матчей сборной России по футболу не только в Москве и Санкт-Петербурге является позитивным моментом. Такое мнение в разговоре с журналистами во вторник высказал защитник национальной команды и ЦСКА Марио Фернандес.

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Источник: РИА "Новости"

Ближайшие матчи сборная России проведет в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 8 и 11 июня в Саранске и Нижнем Новгороде. Соперниками команды Станислава Черчесова будут сборные Сан-Марино и Кипра.

«Я уже играл в Саранске и Нижнем Новгороде и знаю эти города. Здорово менять места, играть не только в Москве и Санкт-Петербурге. Но честно говоря, мы не так много видим за пределами отеля», — сказал Фернандес.

«Всегда здорово играть, какая бы команда ни была, мы с уважением относимся к сопернику, вне зависимости от того, какой счет», — отметил он по итогам контрольной встречи с «Чертаново», которая завершилась со счетом 6:0 в пользу национальной команды.

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