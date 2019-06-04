Фернандес рад, сборная России по футболу играет не только в Москве и Петербурге
НОВОГОРСК /Московская область/, 4 июня. /ТАСС/. Проведение матчей сборной России по футболу не только в Москве и
НОВОГОРСК /Московская область/, 4 июня. /ТАСС/. Проведение матчей сборной России по футболу не только в Москве и
Ближайшие матчи сборная России проведет в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 8 и 11 июня в Саранске и Нижнем Новгороде. Соперниками команды Станислава Черчесова будут сборные
«Я уже играл в Саранске и Нижнем Новгороде и знаю эти города. Здорово менять места, играть не только в Москве и
«Всегда здорово играть, какая бы команда ни была, мы с уважением относимся к сопернику, вне зависимости от того, какой счет», — отметил он по итогам контрольной встречи с «Чертаново», которая завершилась со счетом 6:0 в пользу национальной команды.