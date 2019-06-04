Фернандес рад, сборная России по футболу играет не только в Москве и Петербурге

Источник: РИА "Новости"

Ближайшие матчи сборная России проведет в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 8 и 11 июня в Саранске и Нижнем Новгороде. Соперниками команды Станислава Черчесова будут сборные Сан-Марино и Кипра.

«Я уже играл в Саранске и Нижнем Новгороде и знаю эти города. Здорово менять места, играть не только в Москве и Санкт-Петербурге. Но честно говоря, мы не так много видим за пределами отеля», — сказал Фернандес.