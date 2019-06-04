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14:43 (мск), источник: ТАСС

Комличенко: Требования в сборной России по футболу жестче, чем в клубе

НОВОГОРСК /Московская область/, 4 июня. /ТАСС/. Футболист чешской «Млады Болеслав» и сборной России Николай Комличенко считает, что требования в национальной команде строже, чем в клубе. Об этом нападающий, впервые вызванный в сборную, рассказал журналистам во вторник после завершения тренировки на базе в Новогорске.

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Источник: AFP 2019

«Приняли отлично, чувствую себя с каждым днем все лучше и лучше, — сказал Комличенко. — Пока не особо волнуюсь, потому что только знакомлюсь со сборной, но некоторое волнение все-таки есть — новый коллектив, новые требования, так всегда. В чем отличие клуба от сборной? Требования разные — здесь, конечно, жестче, чуть быстрее надо вкатываться в работу».

Комличенко отметил, что после клубного сезона накопилась усталость, но он уже успел перестроиться на работу в сборной. «В данный момент вообще не оцениваю шансы сыграть против сборной Сан-Марино. Просто стараюсь с каждым днем все больше адаптироваться и принимать требования главного тренера», — добавил он.

«Конкуренция интересная. Это новый опыт», — сказал Комличенко, подтвердив, что раньше равнялся на партнеров по национальной команде Федора Смолова и Артема Дзюбу.

Комличенко в мае впервые вошел в итоговый состав сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Сан-Марино и Кипра. В прошедшем чемпионате Чехии 23-летний нападающий клуба «Млада Болеслав» был признан лучшим иностранным футболистом и стал лучшим бомбардиром. По итогам сезона россиянин забил 29 голов и помог команде выйти в Лигу Европы.

Матчи сборной России против команд Сан-Марино и Кипра пройдет 8 и 11 июня в Саранске и Нижнем Новгороде соответственно.

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