Газинский в роли зрителя: сборная продолжает готовиться к матчам отбора ЧЕ

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Команда Станислава Черчесова сыграет со сборными Сан-Марино (8 июня в Саранске) и Кипра (11 июня в Нижнем Новгороде). Ранее состав российской сборной покинул защитник Владислав Игнатьев. Также стало известно, что полузащитник Юрий Газинский, который накануне получил травму плеча в контрольном матче с «Чертаново» (6:0), не поможет национальной команде в предстоящих матчах.

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АХМЕТОВ ПРИБЕЖАЛ ПОСЛЕДНИМ

Было ожидаемо, что после контрольного матча с «Чертаново» команда Станислава Черчесова будет тренироваться по восстановительной программе. Так и случилось.

Сборная начала занятие с разминки в тренажерном зале, затем переместилась на газон. Первым на поле пришел голкипер Андрей Лунев, еще за полчаса до начала, затем появились и другие вратари — Антон Шунин, Сергей Песьяков и Маринато Гилерме. Потом начали подтягиваться полевые игроки — Евгений Чернов, Федор Смолов, а после них и остальные.

Представители СМИ обсуждали, что ожидали первым увидеть на поле Ильзата Ахметова, которым остался немного недоволен тренерский штаб после игры с «Чертаново».

По словам Черчесова, Ахметов долго вливался в игру, когда вышел на вынужденную замену после травмы Газинского. Однако Ильзат пришел на занятие последним, точнее, уже прибежал.

Игроки на поле были в приподнятом настроении, улыбались и шутили между собой. Защитник Марио Фернандес в беседе с журналистами рассказал, что перед июньскими матчами тревоги нет. «Нет никаких опасений, у нас есть только уважение к каждому сопернику, готовимся. Я уже играл в этих городах (Саранске и Нижнем Новгороде), знаком с ними. Здорово менять места, но мы не так много видим за пределами отеля», — сказал Фернандес.

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БЕЗ БАРИНОВА И С ГАЗИНСКИМ В РОЛИ ЗРИТЕЛЯ

Когда началась тренировка, стало понятно, что на поле нету полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова. В штабе сборной пояснили, что отсутствие футболиста на поле не связано с травмами, он занимается по итогам индивидуальной программы, отметив также, что все игроки в нормальном состоянии, но из-за матча накануне многие в итоге работали не в общей группе.

Еще во время матча с «Чертаново» стало понятно, что с Юрием Газинским произошло что-то серьезное — полузащитник вскрикнул, не успев упасть на газон, и покидал поле уже в сопровождении врачей. Вечером игроку было выполнено МРТ плечевого сустава, которое выявило повреждение вращательной манжеты, после чего стало известно, что Газинский точно не поможет сборной, а отправится в расположение родного «Краснодара» на восстановление.

Несмотря на это, Юрий присутствовал на тренировке сборной во вторник, но уже в качестве зрителя. Игрок был достаточно огорченным, что неудивительно.

«Конечно, обидно получить травму, но это футбол, и от этого никто не застрахован. Думаю, это было стечение обстоятельств. Случился жесткий стык», — сказал партнер Газинского по сборной и «Краснодару» Сергей Петров.

По тому, как вели себя футболисты «Чертаново» на поле в товарищеском матче, можно было только порадоваться, что это не закончилось еще большими потерями — играли они достаточно грубо.

Настолько, что Черчесов даже обратился к их главному тренеру с подсказкой, что это контрольная встреча и не стоит так часто нарушать правила.

КОМЛИЧЕНКО АДАПТИРУЕТСЯ В КОМАНДЕ

Николай Комличенко, который еще в субботу выводил «Младу Болеслав» в Лигу Европы, в воскресенье уже тренировался в общей группе национальной команды. 23-летний футболист, ставший лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, также был признан лучшим легионером и нападающим турнира. Форвард впервые вызван в сборную России.

В контрольной игре с «Чертаново» он на поле не вышел. По словам Черчесова, Комличенко дали возможность отдохнуть.

«Некоторая усталость есть, но перестроился на работу в сборной и усталости не чувствую, — отметил Комличенко. — Мне в обед (перед игрой с “Чертаново”) сказали на всякий случай готовиться к игре, но было понятно, что скорее всего не сыграю, я все-таки только приехал в расположение команды».

Все отлично, с каждым днем все лучше и лучше адаптируюсь, привыкаю к команде. Я не особо волнуюсь, потому что пока только знакомлюсь со сборной. Николай Комличенко

Нападающий рассказал, что уже практически адаптировался в сборной. «Все отлично, с каждым днем все лучше и лучше адаптируюсь, привыкаю к команде. Я не особо волнуюсь, потому что пока только знакомлюсь со сборной. Но волнения небольшие есть: другие игроки, разные требования. В отличие от клуба, в сборной более жесткие требования, тренировки другие, нужно чуть быстрее вкатываться в работу. Конкуренция в сборной серьезная, но мне нравится, это интересно. Все игроки высоко уровня, все лучшие», — рассказал он.

Комличенко является воспитанником «Краснодара». Петров, который защищает цвета «быков», рассказал, что в сборной больше всего общается с ним. «С Комличенко общаемся, конечно, помогаем друг другу. Где-то подсказываем, что и как сделать», — сказал Петров журналистам.