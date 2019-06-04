Газинский в роли зрителя: сборная продолжает готовиться к матчам отбора ЧЕ
НОВОГОРСК, 4 июн — РИА Новости. Сборная России по футболу провела очередную тренировку на базе в Новогорске в рамках подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы-2020.
НОВОГОРСК, 4 июн — РИА Новости. Сборная России по футболу провела очередную тренировку на базе в Новогорске в рамках подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы-2020.
Команда Станислава Черчесова сыграет со сборными
Было ожидаемо, что после контрольного матча с «Чертаново» команда Станислава Черчесова будет тренироваться по восстановительной программе. Так и случилось.
Сборная начала занятие с разминки в тренажерном зале, затем переместилась на газон. Первым на поле пришел голкипер Андрей Лунев, еще за полчаса до начала, затем появились и другие вратари — Антон Шунин, Сергей Песьяков и Маринато Гилерме. Потом начали подтягиваться полевые игроки — Евгений Чернов, Федор Смолов, а после них и остальные.
Представители СМИ обсуждали, что ожидали первым увидеть на поле Ильзата Ахметова, которым остался немного недоволен тренерский штаб после игры с «Чертаново».
Игроки на поле были в приподнятом настроении, улыбались и шутили между собой. Защитник Марио Фернандес в беседе с журналистами рассказал, что перед июньскими матчами тревоги нет. «Нет никаких опасений, у нас есть только уважение к каждому сопернику, готовимся. Я уже играл в этих городах (Саранске и Нижнем Новгороде), знаком с ними. Здорово менять места, но мы не так много видим за пределами отеля», — сказал Фернандес.
Когда началась тренировка, стало понятно, что на поле нету полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова. В штабе сборной пояснили, что отсутствие футболиста на поле не связано с травмами, он занимается по итогам индивидуальной программы, отметив также, что все игроки в нормальном состоянии, но
Еще во время матча с «Чертаново» стало понятно, что с Юрием Газинским произошло
Несмотря на это, Юрий присутствовал на тренировке сборной во вторник, но уже в качестве зрителя. Игрок был достаточно огорченным, что неудивительно.
«Конечно, обидно получить травму, но это футбол, и от этого никто не застрахован. Думаю, это было стечение обстоятельств. Случился жесткий стык», — сказал партнер Газинского по сборной и «Краснодару» Сергей Петров.
Настолько, что Черчесов даже обратился к их главному тренеру с подсказкой, что это контрольная встреча и не стоит так часто нарушать правила.
Николай Комличенко, который еще в субботу выводил «Младу Болеслав» в Лигу Европы, в воскресенье уже тренировался в общей группе национальной команды. 23-летний футболист, ставший лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, также был признан лучшим легионером и нападающим турнира. Форвард впервые вызван в сборную России.
В контрольной игре с «Чертаново» он на поле не вышел. По словам Черчесова, Комличенко дали возможность отдохнуть.
«Некоторая усталость есть, но перестроился на работу в сборной и усталости не чувствую, — отметил Комличенко. — Мне в обед (перед игрой с “Чертаново”) сказали на всякий случай готовиться к игре, но было понятно, что скорее всего не сыграю, я
Все отлично, с каждым днем все лучше и лучше адаптируюсь, привыкаю к команде. Я не особо волнуюсь, потому что пока только знакомлюсь со сборной.
Нападающий рассказал, что уже практически адаптировался в сборной. «Все отлично, с каждым днем все лучше и лучше адаптируюсь, привыкаю к команде. Я не особо волнуюсь, потому что пока только знакомлюсь со сборной. Но волнения небольшие есть: другие игроки, разные требования. В отличие от клуба, в сборной более жесткие требования, тренировки другие, нужно чуть быстрее вкатываться в работу. Конкуренция в сборной серьезная, но мне нравится, это интересно. Все игроки высоко уровня, все лучшие», — рассказал он.
Комличенко является воспитанником «Краснодара». Петров, который защищает цвета «быков», рассказал, что в сборной больше всего общается с ним. «С Комличенко общаемся, конечно, помогаем друг другу.
«Перед тренировкой удалось лично пообщаться со Станиславом Саламовичем, он мне сказал настраиваться на работу. Я должен выходить и делать свою работу, доказывать состоятельность», — подчеркнул Комличенко.