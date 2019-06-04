«Уже обжигались на этой команде»: бельгийский журналист — о шансах Казахстана в матче отбора на Евро-2020

Игра пройдет 8 июня в Брюсселе, а через три дня команда Михала Билека уже в Нур-Султане примет Сан-Марино.
«Казахстан успел удивить в первой игре с Шотландией. Это был очень неожиданный результат. Казахстан — интересная и дисциплинированная команда. В ней много молодых и перспективных ребят. Также нельзя забывать, что мы уже обжигались на этой команде. Недооценка Казахстана привела к двум ничьим в отборочном турнире к чемпионату Европы 2008 года. Именно поэтому к предстоящей домашней игре нужно отнестись со всей серьезностью.
Если бельгийские футболисты сыграют как надо, то у Казахстана нет ни единого шанса. С другой стороны, мы видели множество примеров, когда маленькие команды добивались сенсационных исходов, — отметил ван Линдт.
Добавим, что сборные Казахстан и Бельгии встречались четыре раза. В отборе на Евро-2008 два матча завершились вничью (0:0 и 2:2). В квалификации на Евро-2012 обе игры закончились в пользу бельгийцев (4:1, 2:0).
Напомним, что в нынешнем отборе сборная Казахстана провела обе встречи дома, в которых победила Шотландию (3:0) и уступила России (0:4). После двух туров с шестью очками в группе I лидирует Бельгия. Далее с тремя баллами идет Кипр, который за счет лучшей разницы мячей опережает Россию, Казахстан и Шотландию, а замыкает таблицу сборная Сан-Марино.