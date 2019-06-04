Текущие события
Футбол. Сборные
01:00
Колумбия3
Панама0
Футбол. Сборные
5.06
Япония
Тринидад и Тобаго
Футбол. Лига наций
5.06
Португалия
Швейцария
Футбол. Сборные
6.06
Парагвай
Гондурас
Футбол. Сборные
6.06
США
Ямайка
Футбол. Сборные
6.06
Бразилия
Катар
Все события
Фоторепортажи
15Модель, ставшая знаменитой благодаря финалу Лиги чемпионов
22Самые яркие болельщики чемпионата мира
20:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Уже обжигались на этой команде»: бельгийский журналист — о шансах Казахстана в матче отбора на Евро-2020

Бельгийский обозреватель футбольного портала Voetbalkrant.com Аэрнут Ван Линдт в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился своими ожиданиями от домашнего матча со сборной Казахстана в рамках отборочного цикла Евро-2020.

Наверх
Источник: Vesti.kz

Игра пройдет 8 июня в Брюсселе, а через три дня команда Михала Билека уже в Нур-Султане примет Сан-Марино.

«Казахстан успел удивить в первой игре с Шотландией. Это был очень неожиданный результат. Казахстан — интересная и дисциплинированная команда. В ней много молодых и перспективных ребят. Также нельзя забывать, что мы уже обжигались на этой команде. Недооценка Казахстана привела к двум ничьим в отборочном турнире к чемпионату Европы 2008 года. Именно поэтому к предстоящей домашней игре нужно отнестись со всей серьезностью.

Если бельгийские футболисты сыграют как надо, то у Казахстана нет ни единого шанса. С другой стороны, мы видели множество примеров, когда маленькие команды добивались сенсационных исходов, — отметил ван Линдт.

Добавим, что сборные Казахстан и Бельгии встречались четыре раза. В отборе на Евро-2008 два матча завершились вничью (0:0 и 2:2). В квалификации на Евро-2012 обе игры закончились в пользу бельгийцев (4:1, 2:0).

Напомним, что в нынешнем отборе сборная Казахстана провела обе встречи дома, в которых победила Шотландию (3:0) и уступила России (0:4). После двух туров с шестью очками в группе I лидирует Бельгия. Далее с тремя баллами идет Кипр, который за счет лучшей разницы мячей опережает Россию, Казахстан и Шотландию, а замыкает таблицу сборная Сан-Марино.

Бельгия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
UFC объявил о первом бое Хабиба Нурмагомедова после победы над Конора МакГрегора
Гол Месси признан болельщиками лучшим в Лиге чемпионов (видео)
Защитник «Уфы» прошел медицинское обследование в «Локомотиве»
UFC объявил о проведении боя Нурмагомедов — Порье
Сергей Игнашевич возглавил клуб Футбольной национальной лиги
«Краснодар» предложил изменить регламент чемпионата России
«Ливерпуль» объявил об уходе нападающего и защитника
Федерер сыграет с Надалем в полуфинале Roland Garros
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь