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12:39 (мск), источник: Vesti.kz

Александр Меркель не прибыл на УТС сборной Казахстана в Талгаре

Полузащитник голландского «Хераклеса» Александр Меркель отсутствует на УТС в Талгаре, где сборная Казахстана по футболу готовится к матчам отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии и Сан-Марино, передает корреспондент Vesti.kz.

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Ранее сообщалось, что игрок простудился, но при этом ожидалось его прибытие в расположение команды.

В то же время не исключается, что он может вылететь из Голландии в Брюссель, где подопечные Михала Билека сыграют 8 июня.

Как известно, с 2007 по 2011 год Меркель выступал за юношеские и молодежные сборные Германии разных возрастов. В последующем в прессе ходили слухи о его заинтересованности в выступлениях за сборную России, но они в итоге не подтвердились. Уже в 2015-м он согласился играть за сборную Казахстана, его дебют состоялся 6 сентября 2015 года в матче с Исландией, когда после перерыва заменил Бауыржана Джолчиева.

Последующие два матча Меркель провел в текущем отборочном цикле Евро-2020 против Шотландии (3:0) и России (0:4). То есть, в национальную команду вернулся спустя 3,5 года.

Между тем, удачным для игрока получился минувший сезон в чемпионате Голландии, где отыграл за «Хераклес». В 34 матчах отметился двумя ассистами и семью желтыми карточками, тогда как его клуб занял седьмое место, а он сам продлил контракт с командой еще на один сезон.

Напомним, что после двух туров с шестью очками в группе I лидирует Бельгия. Далее с тремя баллами идет Россия, которая за счет дополнительных показателей опережает Казахстан, Кипр и Шотландию, а замыкает таблицу сборная Сан-Марино, в активе которой пока нет очков.

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