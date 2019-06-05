Александр Меркель не прибыл на УТС сборной Казахстана в Талгаре

Ранее сообщалось, что игрок простудился, но при этом ожидалось его прибытие в расположение команды.

В то же время не исключается, что он может вылететь из Голландии в Брюссель, где подопечные Михала Билека сыграют 8 июня.

Как известно, с 2007 по 2011 год Меркель выступал за юношеские и молодежные сборные Германии разных возрастов. В последующем в прессе ходили слухи о его заинтересованности в выступлениях за сборную России, но они в итоге не подтвердились. Уже в 2015-м он согласился играть за сборную Казахстана, его дебют состоялся 6 сентября 2015 года в матче с Исландией, когда после перерыва заменил Бауыржана Джолчиева.

Последующие два матча Меркель провел в текущем отборочном цикле Евро-2020 против Шотландии (3:0) и России (0:4). То есть, в национальную команду вернулся спустя 3,5 года.

Между тем, удачным для игрока получился минувший сезон в чемпионате Голландии, где отыграл за «Хераклес». В 34 матчах отметился двумя ассистами и семью желтыми карточками, тогда как его клуб занял седьмое место, а он сам продлил контракт с командой еще на один сезон.