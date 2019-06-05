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14:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гилерме: С Акинфеевым не общаемся, но он всегда поддерживает сборную России

НОВОГОРСК (Московская область), 5 июн — РИА Новости, Вероника Столбунова. Вратарь сборной России по футболу Гилерме сказал, что не поддерживает связь с бывшим голкипером и капитаном национальной команды Игорем Акинфеевым, но знает, что тот всегда поддерживает сборную.

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Источник: Спорт РИА Новости

Сборная России на базе в Новогорске готовится к отборочным играм чемпионата Европы 2020 года со сборными Сан-Марино и Кипра, которые состоятся 8 и 11 июня соответственно. Акинфеев в 2018 году помог сборной России дойти до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. В октябре вратарь объявил, что завершил карьеру в национальной команде.

«Мы не поддерживаем связь с Акинфеевым, но мы все знаем, что он нас всегда поддерживает», — сказал Гилерме журналистам, отвечая на вопрос, общается ли он с Акинфеевым.

На текущий сбор вызвано четыре вратаря, а не три, как бывает обычно. Это Гилерме из московского «Локомотива», Антон Шунин из московского «Динамо», Андрей Лунев из петербургского «Зенита» и Сергей Песьяков из «Ростова».

«То, что в этот раз вызвано четыре вратаря, а не три, никак не отразилось на нашей работе: нагрузка одинаковая, мы можем работать по парам. Все хорошо, Сергей — вратарь хорошего уровня, всегда приятно играть с теми, кого можно изучать. В сборную футболисты попадают не просто так. Пока еще никто не знает, кто будет первым номером», — отметил он.

«Мы все были готовы к сборной, и все знали, что у нас меньше отпуска, но мы к этому все привыкли уже», — добавил Гилерме.

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