Чернов: Расслабленности перед матчами отбора на ЧЕ ни у кого нет

Сборная России на базе в Новогорске готовится к отборочным играм Евро-2020 против команд Сан-Марино и Кипра, которые состоятся соответственно 8 и 11 июня.

«Настроение в команде прекрасное, готовимся в хорошем режиме к игре, никакой расслабленности нет. Все сконцентрированы на этих матчах, будем добиваться результата. Что касается тактики, то я вам этого не расскажу, это пока останется у нас, увидите все на футбольном поле», — сказал Чернов журналистам.