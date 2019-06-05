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14:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чернов: Расслабленности перед матчами отбора на ЧЕ ни у кого нет

НОВОГОРСК (Московская область), 5 июн — РИА Новости, Вероника Столбунова. Никакой расслабленности у футболистов сборной России при подготовке к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года нет, заявил журналистам защитник команды Евгений Чернов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Сборная России на базе в Новогорске готовится к отборочным играм Евро-2020 против команд Сан-Марино и Кипра, которые состоятся соответственно 8 и 11 июня.

«Настроение в команде прекрасное, готовимся в хорошем режиме к игре, никакой расслабленности нет. Все сконцентрированы на этих матчах, будем добиваться результата. Что касается тактики, то я вам этого не расскажу, это пока останется у нас, увидите все на футбольном поле», — сказал Чернов журналистам.

«Никакой отпуск не нужен ради игры в сборной. Здесь очень хорошо находиться, тренироваться и готовиться к отборочным матчам. В свободное время мы в основном отдыхаем, спим, фильмы и сериалы смотрим, читаем и едим», — добавил футболист.

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