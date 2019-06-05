«Какой Дзюба вратарь? Очень медленный». Гильерме пошутил над нападающим
Сборная России продолжает подготовку к отборочным матчам Евро-2020 с
Сборная России продолжает подготовку к отборочным матчам Евро-2020 с
Национальная команда провела уже шесть полноценных тренировок, то есть завершила недельный цикл подготовки — все как в клубах. Уже в субботу пройдет первый из двух отборочных матчей — с
Накануне в составе вратарей команды произошли изменения — бригаду голкиперов пополнил Артем Дзюба, который показывал свои навыки после тренировки. Форвард уже
— Он не может быть голкипером. Нет нужных для вратаря качеств (смеется). Дзюба очень медленный, — пошутил голкипер «Локомотива» Гильерме.
Дальше последовали вопросы уже про реальных вратарей.
— С Игорем Акинфеевым, который ушел из сборной, связь держите?
— Нет, мы не на связи. Но знаем, что он всегда нас поддерживает. Читаю интервью, которые дает Игорь. Он всегда выражает поддержку сборной.
— Отличается ли подготовка, когда в составе четыре вратаря?
— Нет, нагрузка одинаковая, зато можно работать по парам.
— Как вам тренировки с Сергеем Песьяковым?
— Игрок, который попадает в сборную, не просто так здесь находится. Значит, у него есть нужные качества. Всегда приятно работать с такими футболистами.
— Часть игроков перед тренировкой идет в тренажерный зал, часть — нет. Как это определяется?
— Есть игроки, которые любят делать упражнения для профилактики. Я сам за час до тренировки прихожу в зал.
Новички сборной защитник Евгений Чернов и полузащитник Зелимхан Бакаев делились впечатлениями от пребывания в команде и ожиданиями на ближайшие матчи.
Чернов даже признался, что ради матчей сборной готов забыть про отпуск.
— Вы могли бы сейчас находиться в отпуске, а вместо этого работаете.
— Прекрасно воспринял новость о вызове в команду. Ради матчей в сборной мне не нужен никакой отпуск. Здорово быть здесь и готовиться к отборочным матчам. Это лучшее, что может быть.
— Как коротаете досуг?
— Отдыхаем, спим, смотрим сериалы, читаем книги.
Бакаев же четко заявил, что уже готов дебютировать за сборную, времени на адаптацию ему не требуется.
— Можно сказать, что я освоился, привык к сборной. Да, я первый раз в национальной команде, всегда хотел сюда попасть. Это особенное чувство.
— Многие ваши одноклубники уже в отпуске. Нет ли доброй зависти?
— Это у них должна быть зависть. Попасть в сборную России — мечта для каждого футболиста.
— Настраиваетесь на то, чтобы выйти в матчах с
— Я хочу выйти на поле. Приехал сюда не для знакомства, а чтобы играть. Выпустят, значит выпустят. Нет — буду еще больше работать.
— Первый соперник,
— Думаю, нет. Мы очень серьезно готовимся, в том числе психологически. Мы выйдем на поле и приложим максимальные усилия, чтобы выиграть, и как можно крупнее.
— Будете грызть землю?
— Будем землю грызть. Нас так настроили.
— Какой Станислав Черчесов тренер?
— Строгий, требовательный, но одновременно и позитивный. В команде всегда хорошее настроение и в основном он его поддерживает.
В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут