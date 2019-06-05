«Какой Дзюба вратарь? Очень медленный». Гильерме пошутил над нападающим

Источник: Спорт-Экспресс

Национальная команда провела уже шесть полноценных тренировок, то есть завершила недельный цикл подготовки — все как в клубах. Уже в субботу пройдет первый из двух отборочных матчей — с Сан-Марино.

«У Дзюбы нет нужных для вратаря качеств»

Накануне в составе вратарей команды произошли изменения — бригаду голкиперов пополнил Артем Дзюба, который показывал свои навыки после тренировки. Форвард уже как-то признавался, что не прочь сыграть на новой для себя позиции, если вратаря его команды удалят с поля. Как было не задать вопрос эксперту, справится ли Дзюба с новой ролью.

— Он не может быть голкипером. Нет нужных для вратаря качеств (смеется). Дзюба очень медленный, — пошутил голкипер «Локомотива» Гильерме.

Дальше последовали вопросы уже про реальных вратарей.

— С Игорем Акинфеевым, который ушел из сборной, связь держите?

— Нет, мы не на связи. Но знаем, что он всегда нас поддерживает. Читаю интервью, которые дает Игорь. Он всегда выражает поддержку сборной.

— Отличается ли подготовка, когда в составе четыре вратаря?

— Нет, нагрузка одинаковая, зато можно работать по парам.

— Как вам тренировки с Сергеем Песьяковым?

— Игрок, который попадает в сборную, не просто так здесь находится. Значит, у него есть нужные качества. Всегда приятно работать с такими футболистами.

— Часть игроков перед тренировкой идет в тренажерный зал, часть — нет. Как это определяется?

— Есть игроки, которые любят делать упражнения для профилактики. Я сам за час до тренировки прихожу в зал.

«Приехал не для знакомства, хочу играть»

Новички сборной защитник Евгений Чернов и полузащитник Зелимхан Бакаев делились впечатлениями от пребывания в команде и ожиданиями на ближайшие матчи.

Чернов даже признался, что ради матчей сборной готов забыть про отпуск.

— Вы могли бы сейчас находиться в отпуске, а вместо этого работаете.

— Прекрасно воспринял новость о вызове в команду. Ради матчей в сборной мне не нужен никакой отпуск. Здорово быть здесь и готовиться к отборочным матчам. Это лучшее, что может быть.

— Как коротаете досуг?

— Отдыхаем, спим, смотрим сериалы, читаем книги.

Бакаев же четко заявил, что уже готов дебютировать за сборную, времени на адаптацию ему не требуется.

— Можно сказать, что я освоился, привык к сборной. Да, я первый раз в национальной команде, всегда хотел сюда попасть. Это особенное чувство.

— Многие ваши одноклубники уже в отпуске. Нет ли доброй зависти?

— Это у них должна быть зависть. Попасть в сборную России — мечта для каждого футболиста.

— Настраиваетесь на то, чтобы выйти в матчах с Сан-Марино и Кипром или понимаете, что пока знакомитесь со сборной?

— Я хочу выйти на поле. Приехал сюда не для знакомства, а чтобы играть. Выпустят, значит выпустят. Нет — буду еще больше работать.

— Первый соперник, Сан-Марино — футбольный карлик. Это может как-то расслаблять игроков?

— Думаю, нет. Мы очень серьезно готовимся, в том числе психологически. Мы выйдем на поле и приложим максимальные усилия, чтобы выиграть, и как можно крупнее.

— Будете грызть землю?

— Будем землю грызть. Нас так настроили.

— Какой Станислав Черчесов тренер?

— Строгий, требовательный, но одновременно и позитивный. В команде всегда хорошее настроение и в основном он его поддерживает.