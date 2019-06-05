Юрий Газинский: Улетаю в Германию. Возможно, потребуется операция

Источник: Спорт-Экспресс

— Как самочувствие, Юрий?

— Да нормально, спасибо. Я сейчас в аэропорту, вылетаю в Мюнхен на обследование.

— В матче с «Чертаново» вас заменили из-за травмы уже на 18-й минуте. Что же произошло в том эпизоде?

— Ничего особенного, игровой момент. Шла подача углового, небольшое столкновение в борьбе за мяч и… Наверное, я неудачно руку поставил, плюс соперник чуть-чуть подтолкнул в плечо.

— Вы еще и упали неудачно?

— Нет-нет, дело не в падении. Я в борьбе повредил плечо.

— Просто несчастный случай?

— На 99 процентов уверен, что умысла со стороны соперника не было. Да он меня в тот момент и не видел, задом пятился.

— Сразу поняли, что все серьезно?

— Да, как только услышал щелчок. С этим плечом давно мучаюсь, уже две травмы было. Последняя — в феврале, на сборах.

— Плечо вылетало из сустава?

— Ну да. Около месяца пришлось пропустить. Вообще после любой травмы самое сложное — заново набирать форму.

— Сейчас у вас повреждение вращательной манжеты плеча.

— Честно говоря, как точно звучит диагноз, пока не знаю. Мне никто ничего не говорил. Только позвонили из клуба и сказали, что нужно лететь в Германию. В четверг — обследование в одной из клиник Мюнхена. После этого наступит ясность.

— Сколько продлится лечение?

— В зависимости от результатов обследования. Если потребуется операция — это одни сроки восстановления. Если удастся обойтись без нее — уже совсем другие.

— Вероятность операции высока?

— Раз лечу в Германию — все может быть…

— Вам наложили гипс?

— Нет, правая рука в специальной манжете, фиксирующей сустав. Бытовые сложности присутствуют, но не критично. К тому же я левша.

— Хоть какой-то плюс.

— Все относительно. Например, телефон в левой руке мне держать удобно, а ложку или вилку — уже не очень. Привык есть правой.

— Отпуск можно назвать испорченным?

— Да бог с ним, с отпуском. Сегодня самое главное — понять стратегию лечения и быстрее восстановиться.

— Что Станислав Черчесов сказал вам на прощание?

— Пожелал скорейшего выздоровления. Еще добавил: «Не переживай, это спорт, здесь никто от травм не застрахован. Уверен, все будет хорошо».

— Впереди у сборной матчи с Сан-Марино и Кипром…

— Не сомневаюсь, ребята справятся и наберут в этих матчах максимальное количество очков. Хотя легко не будет. Откровенно слабых команд в Европе уже не осталось. Конечно, нельзя сравнивать Сан-Марино и Бельгию, но к любому сопернику нужно относиться серьезно, без расхлябанности. Футбол этого не прощает.

— В сборной сейчас как никогда много новичков. Кто из них особенно впечатлил?

— Все мы не первый год играем в премьер-лиге, прекрасно знаем возможности друг друга. Так что в этом смысле — никаких открытий.