Юрий Газинский: Улетаю в Германию. Возможно, потребуется операция

— Как самочувствие, Юрий?
— Да нормально, спасибо. Я сейчас в аэропорту, вылетаю в Мюнхен на обследование.
— В матче с «Чертаново» вас заменили из-за травмы уже на 18-й минуте. Что же произошло в том эпизоде?
— Ничего особенного, игровой момент. Шла подача углового, небольшое столкновение в борьбе за мяч и… Наверное, я неудачно руку поставил, плюс соперник чуть-чуть подтолкнул в плечо.
— Вы еще и упали неудачно?
— Нет-нет, дело не в падении. Я в борьбе повредил плечо.
— Просто несчастный случай?
— На 99 процентов уверен, что умысла со стороны соперника не было. Да он меня в тот момент и не видел, задом пятился.
— Сразу поняли, что все серьезно?
— Да, как только услышал щелчок. С этим плечом давно мучаюсь, уже две травмы было. Последняя — в феврале, на сборах.
— Плечо вылетало из сустава?
— Ну да. Около месяца пришлось пропустить. Вообще после любой травмы самое сложное — заново набирать форму.
— Сейчас у вас повреждение вращательной манжеты плеча.
— Честно говоря, как точно звучит диагноз, пока не знаю. Мне никто ничего не говорил. Только позвонили из клуба и сказали, что нужно лететь в Германию. В четверг — обследование в одной из клиник Мюнхена. После этого наступит ясность.
— Сколько продлится лечение?
— В зависимости от результатов обследования. Если потребуется операция — это одни сроки восстановления. Если удастся обойтись без нее — уже совсем другие.
— Вероятность операции высока?
— Раз лечу в Германию — все может быть…
— Нет, правая рука в специальной манжете, фиксирующей сустав. Бытовые сложности присутствуют, но не критично. К тому же я левша.
— Все относительно. Например, телефон в левой руке мне держать удобно, а ложку или вилку — уже не очень. Привык есть правой.
— Отпуск можно назвать испорченным?
— Да бог с ним, с отпуском. Сегодня самое главное — понять стратегию лечения и быстрее восстановиться.
— Что Станислав Черчесов сказал вам на прощание?
— Пожелал скорейшего выздоровления. Еще добавил: «Не переживай, это спорт, здесь никто от травм не застрахован. Уверен, все будет хорошо».
— Впереди у сборной матчи с Сан-Марино и Кипром…
— Не сомневаюсь, ребята справятся и наберут в этих матчах максимальное количество очков. Хотя легко не будет. Откровенно слабых команд в Европе уже не осталось. Конечно, нельзя сравнивать Сан-Марино и Бельгию, но к любому сопернику нужно относиться серьезно, без расхлябанности. Футбол этого не прощает.
— В сборной сейчас как никогда много новичков. Кто из них особенно впечатлил?
— Все мы не первый год играем в премьер-лиге, прекрасно знаем возможности друг друга. Так что в этом смысле — никаких открытий.
В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры — 19.00, время московское), 11 июня — Кипр в Нижнем Новгороде (21.45).