Сборную Сан-Марино по футболу в Саранске поддержат не больше 10 болельщиков
МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Сборную
МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Сборную
«В нашем распоряжении есть несколько десятков билетов, но мы не ожидаем, что за командой на матчи в России и Казахстане (игры состоятся 8 и 11 июня — прим. ТАСС) последуют больше 10 болельщиков. Никаких проблем, связанных с организационными вопросами нет», — сообщили в
«Мы не знали, что в отеле [в котором остановится сборная Сан-Марино] во время чемпионата мира останавливалась сборная Панамы. Мы уверены, что останемся довольны местом размещения», — отметили в FSGC.
Матч между сборными России и
После двух туров отборочного турнира Евро-2020 в группе I лидируют бельгийцы (6 очков), команды России, Казахстана, Кипра и Шотландии набрали по 3 очка,