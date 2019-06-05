Текущие события
Футбол. Лига наций
21:45
Португалия
Швейцария
Футбол. Сборные
13:30
Япония0
Тринидад и Тобаго0
Футбол. Сборные
6.06
Парагвай
Гондурас
Футбол. Сборные
6.06
США
Ямайка
Футбол. Сборные
6.06
Бразилия
Катар
Футбол. Сборные
6.06
Перу
Коста-Рика
Футбол. Сборные
6.06
Мексика
Венесуэла
Все события
Фоторепортажи
1220 лет победе сборной России над французами
18Финляндия победила Канаду в финале ЧМ
18:05 (мск), источник: ТАСС

Сборную Сан-Марино по футболу в Саранске поддержат не больше 10 болельщиков

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Сборную Сан-Марино по футболу на матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды России в Саранске поддержат не больше 10 болельщиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Футбольной федерации Сан-Марино (FSGC).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«В нашем распоряжении есть несколько десятков билетов, но мы не ожидаем, что за командой на матчи в России и Казахстане (игры состоятся 8 и 11 июня — прим. ТАСС) последуют больше 10 болельщиков. Никаких проблем, связанных с организационными вопросами нет», — сообщили в пресс-службе федерации.

Футбол

Евро-2020. Отборочные
Группа I, 8.06.2019, 19:00

Россия-Сан-Марино-

«Мы не знали, что в отеле [в котором остановится сборная Сан-Марино] во время чемпионата мира останавливалась сборная Панамы. Мы уверены, что останемся довольны местом размещения», — отметили в FSGC.

Матч между сборными России и Сан-Марино состоится в Саранске на стадионе «Мордовия-Арена», вместимость которой составляет 44 тыс. зрителей. Как сообщил ТАСС руководитель коммерческого департамента Российского футбольного союза Владимир Карпович, на игре ожидается аншлаг.

После двух туров отборочного турнира Евро-2020 в группе I лидируют бельгийцы (6 очков), команды России, Казахстана, Кипра и Шотландии набрали по 3 очка, Сан-Марино — 0.

Сан-Марино
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Малоизвестный толстяк отправил в нокаут непобедимого чемпиона
Стало известно, когда проведет следующие три боя Хабиб Нурмагомедов
Сборная России тренируется в полном составе
Неожиданные истории о русском финалисте Кубка Стэнли
«Рубин» объявил об уходе Бердыева
Инфантино доверили управлять мировым футболом еще четыре года
В наше время никто не держит обещания. За что уважать Дацюка
Загитова вошла в число участников японского ледового шоу The Ice
20 лет назад сборная России обыграла Францию в Париже (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь