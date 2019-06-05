Сборную Сан-Марино по футболу в Саранске поддержат не больше 10 болельщиков

Источник: РИА "Новости"

«В нашем распоряжении есть несколько десятков билетов, но мы не ожидаем, что за командой на матчи в России и Казахстане (игры состоятся 8 и 11 июня — прим. ТАСС) последуют больше 10 болельщиков. Никаких проблем, связанных с организационными вопросами нет», — сообщили в пресс-службе федерации.

Футбол Евро-2020. Отборочные Группа I, 8.06.2019, 19:00 Россия - Сан-Марино -

«Мы не знали, что в отеле [в котором остановится сборная Сан-Марино] во время чемпионата мира останавливалась сборная Панамы. Мы уверены, что останемся довольны местом размещения», — отметили в FSGC.

Матч между сборными России и Сан-Марино состоится в Саранске на стадионе «Мордовия-Арена», вместимость которой составляет 44 тыс. зрителей. Как сообщил ТАСС руководитель коммерческого департамента Российского футбольного союза Владимир Карпович, на игре ожидается аншлаг.