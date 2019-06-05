В Нижнем Новгороде в день матча сборных России и Кипра организуют фан-зону
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн — РИА Новости.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн — РИА Новости.
Матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Кипра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» 11 июня.
«На Нижневолжской набережной пройдет фестиваль болельщиков с развлекательной программой и показом матча. Уверен, что интерес к игре будет огромный, и мы снова ощутим атмосферу чемпионата мира по футболу», — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
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Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз и правительство Нижегородской области готовят масштабную программу в преддверии отборочного матча Евро-2020 в Нижнем Новгороде. Уже на этой неделе в городе начнут работать фотозоны с игроками сборной России, пройдут розыгрыши призов и билетов,