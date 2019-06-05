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18:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Нижнем Новгороде в день матча сборных России и Кипра организуют фан-зону

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн — РИА Новости. Фан-зона будет организована на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде в день матча сборных России и Кипра по футболу, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

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Источник: РИА "Новости"

Матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Кипра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» 11 июня.

«На Нижневолжской набережной пройдет фестиваль болельщиков с развлекательной программой и показом матча. Уверен, что интерес к игре будет огромный, и мы снова ощутим атмосферу чемпионата мира по футболу», — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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В пресс-службе правительства региона рассказали, что на площади перед ареной болельщики получат возможность окунуться в атмосферу Кипра и встретиться с античными богами, потанцевать под звуки старинных музыкальных инструментов, принять участие во флешмобе и пенном шоу, сделать селфи с Афродитой и попробовать греческую кухню.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз и правительство Нижегородской области готовят масштабную программу в преддверии отборочного матча Евро-2020 в Нижнем Новгороде. Уже на этой неделе в городе начнут работать фотозоны с игроками сборной России, пройдут розыгрыши призов и билетов, автограф-сессия с участием экс-футболистов национальной сборной Андрея Тихонова, Дмитрия Хлестова и Руслана Пименова в торговых центрах.

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