В Нижнем Новгороде в день матча сборных России и Кипра организуют фан-зону

Источник: РИА "Новости"

Матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Кипра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» 11 июня.

«На Нижневолжской набережной пройдет фестиваль болельщиков с развлекательной программой и показом матча. Уверен, что интерес к игре будет огромный, и мы снова ощутим атмосферу чемпионата мира по футболу», — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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В пресс-службе правительства региона рассказали, что на площади перед ареной болельщики получат возможность окунуться в атмосферу Кипра и встретиться с античными богами, потанцевать под звуки старинных музыкальных инструментов, принять участие во флешмобе и пенном шоу, сделать селфи с Афродитой и попробовать греческую кухню.