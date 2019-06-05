Меркель может не сыграть с Бельгией. Кого выберет главный тренер сборной Казахстана по футболу ему на замену?

Источник: AP 2019

Корреспондент Vesti.kz предполагает, кто выступит в качестве альтернативы экс-футболисту «Милана».

Полузащитник «Хераклеса» завершил клубный сезон, отыграв 36 матчей, включая заключительный поединок с «Утрехтом». На фоне отличной игры Алекса с Шотландией, было очевидно, что он игрок основы и его фигура необходима в матче с Бельгией, но все пошло не так.

Изначально пресс-служба федерации сообщила, что у Меркеля «небольшое заболевание горла», но на сбор в Талгар игрок не прибыл, а ему на замену никого дополнительно не вызвали. В общем, ситуация вновь противоречивая, как и весь околофутбольный период игрока в сборной Казахстана. Меркель нужен именно в противостоянии с бельгийцами, поскольку в игре с Сан-Марино допустимы эксперименты, которые не должны отразиться на результате.

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Билек пока не может рассчитывать на ключевого полузащитника и теперь средняя линия сборной, скорее всего, предстанет в другом варианте. Надо учитывать, что и Юрий Перцух с момента прошлого вызова выглядит не столь убедительно, в то время как полузащитники «Кайрата» — Георгий Жуков и Бауыржан Исламхан набрали неплохую форму.

То есть, можно предположить, что трезубец в центре будет полностью кайратовским — Куат, Жуков, Исламхан. Возможно, Билек сочтет этот вариант слишком легковесным, ведь полузащитникам предстоит соперничать с более атлетичными Акселем Витселем, Юри Тилемансом или Кевином Де Брюйне.

Появлению упомянутого Перцуха в основе ничего не предвещало в прошлых матчах, но сейчас его кандидатура воспринимается иначе и для главного тренера он явно игрок основной обоймы. С другой стороны, налаженное взаимодействие представителей «Кайрата» также является одним из факторов, склоняющих выбор в пользу такого сочетания.