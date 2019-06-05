Власти Петербурга: Опыт ЧМ поможет достойно принять игры Чемпионата Европы 2020 года

Как ранее сообщила
Как рассказали ТАСС в комитете по физической культуре и спорту
Помимо инфраструктуры, которая досталась Петербургу от чемпионата мира, городские власти также намерены использовать опыт приема болельщиков. «Город принимал тысячи болельщиков во время соревнований прошлых лет, были тщательно проработаны маршруты передвижения, размещения и другие аспекты. В 2020 году с учетом этого опыта принять чемпионат Европы будет значительно проще», — отметили в комитете.
Прошедший в Петербурге чемпионат мира по футболу также показал значительный туристический поток в город. «Благодаря чемпионату мира по футболу 2018 года удалось достичь рекордных показателей турпотока в город. Согласно имеющейся статистике, за два летних месяца Северную столицу посетили миллион туристов, из которых около 650 тыс. были иностранцами», — рассказал ТАСС председатель Комитета по развитию туризма
Он добавил, что власти города ожидают большого туристического потока и во время чемпионата Европы в 2020 году, а также после него. «Опыт организации чемпионата 2018 года в
Власти города также планируют опираться при подготовке турнира и на волонтеров. Как сообщила
«У нас уже есть опыт обучения городских волонтеров для таких значимых событий для нашего города. Проведение Кубка конфедераций FIFA 2017 и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 показало нам те аспекты волонтерской деятельности, над которыми нам стоит сконцентрироваться в большей степени. Перед городскими волонтерами
Как пояснил ТАСС заместитель руководителя центра Дмитрий Антонов, для участия в чемпионате ждут тех, кто уже принимал участие в мероприятиях прошлых лет, а также новичков, желающих приобщиться к масштабному спортивному событию. «Если и будут привилегии для тех, кто уже был волонтером на чемпионате мира, то самые минимальные. Отбор будет проходить до конца первого квартала 2020 года, на нем ждем всех желающих со знанием иностранных языков в возрасте от 16 лет», — сказал Антонов.
Собеседник агентства отметил, что Петербург по итогам чемпионата стал одним из
ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом «Формируя повестку устойчивого развития». Организатор — фонд «Росконгресс». ТАСС — информационный партнер и официальное
На форуме, помимо ряда спортивных мероприятий, пройдет сессия «Футбол в интерьерах большого города», в рамках которой также обсудят безопасность во время проведения мероприятия и вопросы использования инфраструктуры после завершения спортивных события.
В сессии, по данным «Росконгресса», примут участие глава российской части оргкомитета турнира Алексей Сорокин, помощник президента РФ Игорь Левитин, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, главный исполнительный директор UEFA Events SA Мартин Каллен, футболист и посол Петербурга на чемпионате Европы 2020 года Александр Кержаков, бронзовый призер чемпионата Европы 1996 года Сол Кемпбелл и другие.
Кроме того, в первый день форума у Петропавловской крепости откроется Парк футбола. Мероприятие также приурочено к матчам чемпионата Европы по футболу 2020 года, которые примет Петербург.
Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира пройдет в 12 европейских городах.