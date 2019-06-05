Власти Петербурга: Опыт ЧМ поможет достойно принять игры Чемпионата Европы 2020 года

Как ранее сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс», в рамках ПМЭФ будет показан кубок Анри Делоне, вручаемый команде-победителю чемпионата Европы по футболу. Кроме того, спортивная программа форума будет включать мероприятия по 12 видам спорта.

Как рассказали ТАСС в комитете по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, город, в целом, готов принять матчи чемпионата Европы 2020 года. «Город успешно и на высоком уровне принял матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, до этого в Петербурге прошли матчи Кубка конфедераций в 2017 году. В городе есть отличный стадион на Крестовском острове — одна из лучших спортивных арен в России, который соответствует всем мировым стандартам, а также тренировочные базы для команд», — сказали в комитете.

Помимо инфраструктуры, которая досталась Петербургу от чемпионата мира, городские власти также намерены использовать опыт приема болельщиков. «Город принимал тысячи болельщиков во время соревнований прошлых лет, были тщательно проработаны маршруты передвижения, размещения и другие аспекты. В 2020 году с учетом этого опыта принять чемпионат Европы будет значительно проще», — отметили в комитете.

В ожидании туристов

Прошедший в Петербурге чемпионат мира по футболу также показал значительный туристический поток в город. «Благодаря чемпионату мира по футболу 2018 года удалось достичь рекордных показателей турпотока в город. Согласно имеющейся статистике, за два летних месяца Северную столицу посетили миллион туристов, из которых около 650 тыс. были иностранцами», — рассказал ТАСС председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич.

Он добавил, что власти города ожидают большого туристического потока и во время чемпионата Европы в 2020 году, а также после него. «Опыт организации чемпионата 2018 года в Санкт-Петербурге может и должен использоваться при подготовке к ЕВРО-2020. Мы уверены, что турпоток во время ЕВРО-2020 также превысит показатели предыдущего периода. Необходимо отметить, что проведение крупных спортивных мероприятий имеет эффект отложенного спроса. По статистике, болельщики, побывавшие на матчах, как правило, возвращаются потом уже как обычные туристы, с женами и детьми», — отметил собеседник агентства.

Волонтеры помогут

Власти города также планируют опираться при подготовке турнира и на волонтеров. Как сообщила пресс-служба городского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, 1 июня в городе стартовал набор добровольцев. «Во время проведения чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге планируется задействовать 1,5 тыс. городских волонтеров, из которых 200 — резерв по различным направлениям: транспорт, “последний километр”, культурно-развлекательная программа, информационно-туристическая служба, медиа-обеспечение, зона болельщиков UEFA, навигация, медицина и волонтеры штаба», — отметили в пресс-службе комитета.

Руководитель Центра подготовки городских волонтеров Георгий Борисов считает, что в Петербурге накоплен хороший опыт работы добровольцев на ранее прошедших спортивных событиях, что даст возможность в 2020 году также успешно их задействовать.

«У нас уже есть опыт обучения городских волонтеров для таких значимых событий для нашего города. Проведение Кубка конфедераций FIFA 2017 и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 показало нам те аспекты волонтерской деятельности, над которыми нам стоит сконцентрироваться в большей степени. Перед городскими волонтерами города-организатора Санкт-Петербурга всегда стоит очень важная задача: показать гостеприимство культурной столицы и сердечность русского народа», — привели в пресс-службе слова Борисова.

Как пояснил ТАСС заместитель руководителя центра Дмитрий Антонов, для участия в чемпионате ждут тех, кто уже принимал участие в мероприятиях прошлых лет, а также новичков, желающих приобщиться к масштабному спортивному событию. «Если и будут привилегии для тех, кто уже был волонтером на чемпионате мира, то самые минимальные. Отбор будет проходить до конца первого квартала 2020 года, на нем ждем всех желающих со знанием иностранных языков в возрасте от 16 лет», — сказал Антонов.

Собеседник агентства отметил, что Петербург по итогам чемпионата стал одним из городов-лидеров по уровню организации работы с городскими волонтерами. «В 2020 году мы также рассчитываем быть одними из лучших среди других европейских городов», — добавил Антонов.

О форуме и чемпионате

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом «Формируя повестку устойчивого развития». Организатор — фонд «Росконгресс». ТАСС — информационный партнер и официальное фотохост-агентство ПМЭФ.

На форуме, помимо ряда спортивных мероприятий, пройдет сессия «Футбол в интерьерах большого города», в рамках которой также обсудят безопасность во время проведения мероприятия и вопросы использования инфраструктуры после завершения спортивных события.

В сессии, по данным «Росконгресса», примут участие глава российской части оргкомитета турнира Алексей Сорокин, помощник президента РФ Игорь Левитин, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, главный исполнительный директор UEFA Events SA Мартин Каллен, футболист и посол Петербурга на чемпионате Европы 2020 года Александр Кержаков, бронзовый призер чемпионата Европы 1996 года Сол Кемпбелл и другие.

Кроме того, в первый день форума у Петропавловской крепости откроется Парк футбола. Мероприятие также приурочено к матчам чемпионата Европы по футболу 2020 года, которые примет Петербург.