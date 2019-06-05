«Знаем их по играм за “Астану”». Обозреватель France Football высказался о шансах Казахстана в матче отбора на Евро-2020 против Бельгии

Игра пройдет 8 июня в Брюсселе, а через три дня команда Михала Билека уже в Нур-Султане примет Сан-Марино. Где смотреть матчи сборной, можно узнать по этой ссылке.
«Казахстан — темная лошадка. Они совмещают яркие матчи с откровенно провальными играми. Лишь немногие игроки казахстанской команды знакомы по выступлениям за “Астану” и имеют неплохой еврокубковый опыт. Это нельзя сравнивать с футбольным багажом игроков из Бельгии. По уровню мастерства Казахстан слабее, однако за счет стечения обстоятельств, запредельного настроя и четкой дисциплины, они способны создать сложности хозяевам. Если бельгийцам удастся забить быстрый гол, то игра пойдет по приятному для них сценарию. В противном случае, казахстанцы закроются в своей штрафной и заставят своих оппонентов понервничать. Шансы отобрать очки у Бельгии есть, но они небольшие», — отметил Севилье.
Напомним, что в нынешнем отборе сборная Казахстана провела обе встречи дома, в которых победила Шотландию (3:0) и уступила России (0:4). После двух туров с шестью очками в группе I лидирует Бельгия. Далее с тремя баллами идет Кипр, который за счет лучшей разницы мячей опережает Россию, Казахстан и Шотландию, а замыкает таблицу сборная Сан-Марино.