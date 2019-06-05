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21:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Знаем их по играм за “Астану”». Обозреватель France Football высказался о шансах Казахстана в матче отбора на Евро-2020 против Бельгии

Французский комментатор и обозреватель журнала France Football и газеты L`Équipe Танги Ле Севилье в беседе с корреспондентом Vesti.kz сделал прогноз на матч сборной Казахстана с Бельгией в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.

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Источник: AP 2019

Игра пройдет 8 июня в Брюсселе, а через три дня команда Михала Билека уже в Нур-Султане примет Сан-Марино. Где смотреть матчи сборной, можно узнать по этой ссылке.

Футбол

Евро-2020. Отборочные
Группа I, 8.06.2019, 21:45

Бельгия-Казахстан-

«Казахстан — темная лошадка. Они совмещают яркие матчи с откровенно провальными играми. Лишь немногие игроки казахстанской команды знакомы по выступлениям за “Астану” и имеют неплохой еврокубковый опыт. Это нельзя сравнивать с футбольным багажом игроков из Бельгии. По уровню мастерства Казахстан слабее, однако за счет стечения обстоятельств, запредельного настроя и четкой дисциплины, они способны создать сложности хозяевам. Если бельгийцам удастся забить быстрый гол, то игра пойдет по приятному для них сценарию. В противном случае, казахстанцы закроются в своей штрафной и заставят своих оппонентов понервничать. Шансы отобрать очки у Бельгии есть, но они небольшие», — отметил Севилье.

Напомним, что в нынешнем отборе сборная Казахстана провела обе встречи дома, в которых победила Шотландию (3:0) и уступила России (0:4). После двух туров с шестью очками в группе I лидирует Бельгия. Далее с тремя баллами идет Кипр, который за счет лучшей разницы мячей опережает Россию, Казахстан и Шотландию, а замыкает таблицу сборная Сан-Марино.

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"Казахстан - темная лошадка". Обозреватель France Football высказался о шансах с Бельгией в матче отбора на Евро-2020
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