«Знаем их по играм за “Астану”». Обозреватель France Football высказался о шансах Казахстана в матче отбора на Евро-2020 против Бельгии

Игра пройдет 8 июня в Брюсселе, а через три дня команда Михала Билека уже в Нур-Султане примет Сан-Марино. Где смотреть матчи сборной, можно узнать по этой ссылке.

«Казахстан — темная лошадка. Они совмещают яркие матчи с откровенно провальными играми. Лишь немногие игроки казахстанской команды знакомы по выступлениям за “Астану” и имеют неплохой еврокубковый опыт. Это нельзя сравнивать с футбольным багажом игроков из Бельгии. По уровню мастерства Казахстан слабее, однако за счет стечения обстоятельств, запредельного настроя и четкой дисциплины, они способны создать сложности хозяевам. Если бельгийцам удастся забить быстрый гол, то игра пойдет по приятному для них сценарию. В противном случае, казахстанцы закроются в своей штрафной и заставят своих оппонентов понервничать. Шансы отобрать очки у Бельгии есть, но они небольшие», — отметил Севилье.