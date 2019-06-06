Сборная Казахстана потеряла Зайнутдинова перед матчами отбора на Евро-2020
Полузащитник российского клуба «Ростов» и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов не сыграет в матчах квалификации Евро-2020 с Бельгией и
Полузащитник российского клуба «Ростов» и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов не сыграет в матчах квалификации Евро-2020 с Бельгией и
После одной из тренировок у Зайнутдинова была обнаружена мышечная травма. Ранее из состава выведены еще несколько игроков — под вопросом участие и Александра Меркеля.
Утром команда провела заключительную тренировку перед вылетом в Бельгию.
Напомним, что игра Бельгия — Казахстан состоится в ночь с 8 на 9 июня. Начало встречи в 00:45 по столичному времени.
11 июня на стадионе «Астана Арена» Национальная сборная Казахстана примет сборную