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09:51 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана потеряла Зайнутдинова перед матчами отбора на Евро-2020

Полузащитник российского клуба «Ростов» и сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов не сыграет в матчах квалификации Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино, сообщает официальный сайт КФФ.

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После одной из тренировок у Зайнутдинова была обнаружена мышечная травма. Ранее из состава выведены еще несколько игроков — под вопросом участие и Александра Меркеля.

Утром команда провела заключительную тренировку перед вылетом в Бельгию.

Напомним, что игра Бельгия — Казахстан состоится в ночь с 8 на 9 июня. Начало встречи в 00:45 по столичному времени.

11 июня на стадионе «Астана Арена» Национальная сборная Казахстана примет сборную Сан-Марино. Начало встречи в 20:00.

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