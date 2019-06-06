Сборная Кипра назвала состав на матчи с командами России и Шотландии

Матч сборных России и Кипра состоится 11 июня в Нижнем Новгороде. С шотландцами команда Кипра сыграет 8 июня в Глазго.
Состав сборной Кипра на июньские матчи отборочного турнира Евро-2020:
Вратари: Михаэл Неофитос («ПАС Янина», Греция), Урко Пардо («Алки Ороклини»), Константинос Петру («Эносис Неон Паралимни»);.
Защитники: Мариос Антониадис («АЕК», Ларнака), Гиоргос Василиу («Аполлон», Лимассол), Фанос Кателарис, Яннис Кусулос (оба — «Омония», Никосия), Константинос Лаифис («Стандард», Бельгия), Гиоргос Меркис, Николас Янну (оба — АПОЭЛ);.
Полузащитники: Андреас Авраам («АЕЛ», Лимассол), Костакис Артиматас (АПОЭЛ), Энтони Георгиу («Тоттенхэм», Англия), Яннис Кости, Ренату Маргаса (оба — «Неа Саламина»), Матья Шполярич («Алки Ороклини»), Михалис Янну («Анортосис»);.
Нападающие: Минас Антониу, Яннис Питтас (оба — «Эносис Неон Паралимни»), Антрес Макрис, Нестор Митидис (оба — «АЕЛ», Лимассол), Пиерос Сотириу («Копенгаген», Дания), Гиоргос Эфрем (АПОЭЛ).
После двух туров в группе I на счету сборной России и Кипра по три очка.