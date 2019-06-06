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10:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Кипра назвала состав на матчи с командами России и Шотландии

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Сборная Кипра объявила состав из 23 человек, которые вызваны для подготовки к матчу отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командами России и Шотландии, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

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Матч сборных России и Кипра состоится 11 июня в Нижнем Новгороде. С шотландцами команда Кипра сыграет 8 июня в Глазго.

Состав сборной Кипра на июньские матчи отборочного турнира Евро-2020:

Вратари: Михаэл Неофитос («ПАС Янина», Греция), Урко Пардо («Алки Ороклини»), Константинос Петру («Эносис Неон Паралимни»);.

Защитники: Мариос Антониадис («АЕК», Ларнака), Гиоргос Василиу («Аполлон», Лимассол), Фанос Кателарис, Яннис Кусулос (оба — «Омония», Никосия), Константинос Лаифис («Стандард», Бельгия), Гиоргос Меркис, Николас Янну (оба — АПОЭЛ);.

Полузащитники: Андреас Авраам («АЕЛ», Лимассол), Костакис Артиматас (АПОЭЛ), Энтони Георгиу («Тоттенхэм», Англия), Яннис Кости, Ренату Маргаса (оба — «Неа Саламина»), Матья Шполярич («Алки Ороклини»), Михалис Янну («Анортосис»);.

Нападающие: Минас Антониу, Яннис Питтас (оба — «Эносис Неон Паралимни»), Антрес Макрис, Нестор Митидис (оба — «АЕЛ», Лимассол), Пиерос Сотириу («Копенгаген», Дания), Гиоргос Эфрем (АПОЭЛ).

После двух туров в группе I на счету сборной России и Кипра по три очка.

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