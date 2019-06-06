Сборная Кипра назвала состав на матчи с командами России и Шотландии

Сборная Кипра назвала состав на матчи с командами России и Шотландии

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Сборная Кипра объявила состав из 23 человек, которые вызваны для подготовки к матчу отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командами России и Шотландии, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.