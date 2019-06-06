Текущие события
Футбол. Лига наций
21:45
Нидерланды
Англия
Футбол. Сборные
05:00
Мексика3
Венесуэла1
Футбол. Сборные
04:30
Перу1
Коста-Рика0
Футбол. Сборные
03:30
Бразилия2
Катар0
Футбол. Сборные
02:00
Парагвай1
Гондурас1
Футбол. Сборные
02:00
США0
Ямайка1
Все события
Фоторепортажи
1220 лет победе сборной России над французами
12Футбольные чемпионы сезона-2018/19
12:56 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по футболу вышла на заключительную тренировку в Новогорске в полном составе

НОВОГОРСК /Московская область/, 6 июня. /ТАСС/. Все футболисты сборной России участвуют в заключительной тренировке сборной России в Новогорске перед отъездом в Саранск на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В занятии принимают участие 28 игроков, вызванных в национальную команду. Изначально для подготовки к играм отборочного турнира ЧЕ-2020 против команд Сан-Марино и Кипра были вызваны 30 футболистов, но защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев был вынужден пропустить сбор из-за повреждения коленного сустава, а полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский в понедельник во время контрольного матча против клуба Олимп — Футбольной национальной лиги «Чертаново» (6:0) получил травму левого плеча.

Перед тренировкой нападающему команды Федору Чалову вручили приз лучшему игроку мая в чемпионате России. До начала занятий министр спорта Павел Колобков пообщался с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Сборная России вылетит в Саранск в четверг в 17:00. Матч против команды Сан-Марино пройдет 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена», игра против киприотов состоится 11 июня на арене в Нижнем Новгороде.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сан-Марино
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Малоизвестный толстяк отправил в нокаут непобедимого чемпиона
Стало известно, когда проведет следующие три боя Хабиб Нурмагомедов
Выйдет ли в старте Кейн? 5 интриг матча Нидерландов и Англии
Неймар пропустит Кубок Америки. Черная полоса продолжается
«Барселона» и «Реал Мадрид» устроят чистку состава
Урок Овечкина помог Тарасенко дойти до финала Кубка Стэнли
Восемь трупов: Как и почему в России умирают футбольные клубы
Хабиб — самый дорогой боец UFC. Это шутка или правда?
Криштиану забил Швейцарии три мяча. 53-й хет-трик в карьере
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь