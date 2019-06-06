Сборная России по футболу вышла на заключительную тренировку в Новогорске в полном составе

В занятии принимают участие 28 игроков, вызванных в национальную команду. Изначально для подготовки к играм отборочного турнира ЧЕ-2020 против команд Сан-Марино и Кипра были вызваны 30 футболистов, но защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев был вынужден пропустить сбор из-за повреждения коленного сустава, а полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский в понедельник во время контрольного матча против клуба Олимп — Футбольной национальной лиги «Чертаново» (6:0) получил травму левого плеча.