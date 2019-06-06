Черчесов определился с составом?
Сборная России провела последнюю тренировку в Новогорске перед матчем с
Сборная России провела последнюю тренировку в Новогорске перед матчем с
На заключительной тренировке перед вылетом в столицу Мордовии нападающему Федору Чалову вручили приз РПЛ как лучшему игроку мая. 21-летнего футболиста поздравил Станислав Черчесов, а остальные поддержали аплодисментами.
После этого главный тренер довольно долго разговаривал c командой в центре поля. Позже сборники разделились на группы и провели двусторонку. Команда в оранжевых манишках была очень похожа на прототип стартового состава: Гильерме, Мариу Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Оздоев, Зобнин, Головин, Ант. Миранчук, Ал. Миранчук. В этом сочетании оказались почти те же люди, что начинали контрольный матч с «Чертаново».
После окончания занятия с журналистами общались хавбек «Ростова» Алексей Ионов и защитник «Рубина» Егор Сорокин.
— Конечно, хочу забить, — сказал казанец. — Настроен на каждый матч и тренировку.
— Ваша результативность в «Рубине» впечатляет — шесть голов в чемпионате-2018/19. В сборной получается поражать ворота на тренировках?
— Здесь немного другие взаимодействия — отличаются от клубных.
— Но встретили как бомбардира?
— Шуток по этому поводу нет. Так сложилось, что забивал немало за «Рубин» и очень этому рад. Но сезон остался в прошлом.
— Уже известно, сыграете ли с
— Это станет понятно в день матча.
Ионов же заметил, что хотел бы, чтобы против «карлика» команда продемонстрировала высокую результативность.
— Станислав Черчесов говорил, что слабых соперников не бывает. Тем не менее, с
— Нужно брать очки, неважно, что за команда перед тобой.
— Бакаев сказал, что нужно забивать как можно больше голов…
— Будем делать все, чтобы так и случилось. Но главное — добиться положительного результата.
— Какое впечатление произвели новички?
— Да мы всех давно знаем. Взаимодействие на тренировках хорошее.
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