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16:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Черчесов определился с составом?

Сборная России провела последнюю тренировку в Новогорске перед матчем с Сан-Марино — завтра команда опробует поле стадиона в Саранске.

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Источник: Спорт-Экспресс

На заключительной тренировке перед вылетом в столицу Мордовии нападающему Федору Чалову вручили приз РПЛ как лучшему игроку мая. 21-летнего футболиста поздравил Станислав Черчесов, а остальные поддержали аплодисментами.

После этого главный тренер довольно долго разговаривал c командой в центре поля. Позже сборники разделились на группы и провели двусторонку. Команда в оранжевых манишках была очень похожа на прототип стартового состава: Гильерме, Мариу Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Оздоев, Зобнин, Головин, Ант. Миранчук, Ал. Миранчук. В этом сочетании оказались почти те же люди, что начинали контрольный матч с «Чертаново».

После окончания занятия с журналистами общались хавбек «Ростова» Алексей Ионов и защитник «Рубина» Егор Сорокин.

Сорокин настроен забить Сан-Марино

— Конечно, хочу забить, — сказал казанец. — Настроен на каждый матч и тренировку.

— Ваша результативность в «Рубине» впечатляет — шесть голов в чемпионате-2018/19. В сборной получается поражать ворота на тренировках?

— Здесь немного другие взаимодействия — отличаются от клубных.

— Но встретили как бомбардира?

— Шуток по этому поводу нет. Так сложилось, что забивал немало за «Рубин» и очень этому рад. Но сезон остался в прошлом.

— Уже известно, сыграете ли с Сан-Марино?

— Это станет понятно в день матча.

Ионов же заметил, что хотел бы, чтобы против «карлика» команда продемонстрировала высокую результативность.

— Станислав Черчесов говорил, что слабых соперников не бывает. Тем не менее, с Сан-Марино Россия же должна играть от себя? — вопрос Ионову.

— Нужно брать очки, неважно, что за команда перед тобой.

— Бакаев сказал, что нужно забивать как можно больше голов…

— Будем делать все, чтобы так и случилось. Но главное — добиться положительного результата.

— Какое впечатление произвели новички?

— Да мы всех давно знаем. Взаимодействие на тренировках хорошее.

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры — 19.00, время московское), 11 июня — Кипр в Нижнем Новгороде (21.45).

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