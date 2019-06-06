Сборная России прилетела в Саранск на матч отбора ЧЕ с командой Сан-Марино
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Сборная России по футболу прибыла в Саранск на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Сборная России по футболу прибыла в Саранск на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды
Самолет с игроками сборной России приземлился в Саранске в четверг во второй половине дня. Отмечается, что сошедших с трапа футболистов угостили караваем.
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