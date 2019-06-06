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19:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России прилетела в Саранск на матч отбора ЧЕ с командой Сан-Марино

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Сборная России по футболу прибыла в Саранск на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино, сообщается на странице российской команды в Twitter.

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Самолет с игроками сборной России приземлился в Саранске в четверг во второй половине дня. Отмечается, что сошедших с трапа футболистов угостили караваем.

Встреча группы I Россия — Сан-Марино пройдет в Саранске 8 июня, начало игры в 19:00 мск.

Евро-2020. Отборочные
Группа I, 8.06.2019, 19:00

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