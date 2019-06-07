«Победа придает уверенности». Кузнецов — о старте в отборе на Евро, атмосфере в сборной и Сейдахмете

«Хорошо, что мы начали с победы. Это придаст ребятам уверенности. Нельзя сказать, что игра была простая. Сейчас в Европе все научились играть. Никого нельзя недооценивать, даже Фареры. Взять к примеру Лихтенштейн, который выиграл Азербайджан в первом матче. Могу заверить, что ребята справились с задачей. Удачно вышел на замену Дмитрий Бачек, который повлиял на исход матча. Он был одним из лучших в этой игре. Сейдахмет постепенно входит в свой игровой ритм и максимально старается принести пользу команде. В этой встрече он отдал голевую передачу. Следующая игра будет гораздо сложней. Сейчас все мысли о ней. Нам предстоит тяжелый матч против Черногории, но фаворитом группы считаю Испанию. Хотя все это, мы проверим в личном противостоянии», — отметил Кузнецов.