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1220 лет победе сборной России над французами
8Главные трансферы этого лета в европейском футболе
11:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Победа придает уверенности». Кузнецов — о старте в отборе на Евро, атмосфере в сборной и Сейдахмете

Победа в первом матче отборочного цикла Евро-2021 над Фарерскими островами имеет ключевое значение для молодежной сборной Казахстана по футболу. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил асисстент старшего тренера команды Александр Кузнецов. Также специалист назвал главных соперников по отбору и высказался об игре Еркебулана Сейдахмета.

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Игра прошла в Тофтире и завершилась со счетом 3:1 в пользу казахстанцев. У победителей голами отметились Акмааль Бахтияров, Дмитрий Бачек и Владислав Прокопенко.

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«Хорошо, что мы начали с победы. Это придаст ребятам уверенности. Нельзя сказать, что игра была простая. Сейчас в Европе все научились играть. Никого нельзя недооценивать, даже Фареры. Взять к примеру Лихтенштейн, который выиграл Азербайджан в первом матче. Могу заверить, что ребята справились с задачей. Удачно вышел на замену Дмитрий Бачек, который повлиял на исход матча. Он был одним из лучших в этой игре. Сейдахмет постепенно входит в свой игровой ритм и максимально старается принести пользу команде. В этой встрече он отдал голевую передачу. Следующая игра будет гораздо сложней. Сейчас все мысли о ней. Нам предстоит тяжелый матч против Черногории, но фаворитом группы считаю Испанию. Хотя все это, мы проверим в личном противостоянии», — отметил Кузнецов.

Отметим, что матч с Фарерами стал официальным дебютом главного тренера молодежной сборной Казахстана Александра Москаленко. В свою очередь, Кузнецов совмещает работу асистента старшего тренера молодежной команды с ролью наставника юношеской сборной страны (U-15).

В следующем матче сборная Казахстана в ночь с 11 на 12 июня в 00:30 по времени Нур-Султана встретится в гостях с Черногорией. В сентябре в группе свои первые матчи сыграют Испания, Израиль и Македония.

Отборочный цикл завершится в октябре 2020 года, а победители всех групп и две лучшие команды из числа ставших вторыми продолжат борьбу за путевки в финальную стадию Евро-2021.

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