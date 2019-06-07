«В Казахстане есть “полубельгиец”». В Бельгии перед игрой отбора на Евро-2020 вспомнили о своем воспитаннике из «Кайрата»

Источник: РИА "Новости"

«В Казахстане есть “полубельгиец”, это Георгий Жуков, который вырос на окраине Антверпена и несколько раз вызывался в юношескую сборную Бельгии. Уже несколько лет полузащитник зарабатывает на жизнь на исторической родине, проведя 11 игр за сборную Казахстана. В последние дни Жукову не разрешалось говорить с бельгийской прессой из-за запрета главного тренера сборной. Но есть его родители, переехавшие в свое время из Казахстана в Бельгию. С ними мы и поговорили», — пишут СМИ.

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«В Бельгии Георгий сделал свои первые шаги в качестве футболиста. Вскоре мы увидели, что у нашего сына есть талант, — рассказывает его отец Геннадий. — Он признавался лучшим игроком различных международных детских турниров. Я всегда настаивал на дисциплине. Как бывший профессиональный спортсмен я знаю, что без дисциплины ты никуда не пробьешься».

«Георгий, естественно, согласился с этим», — добавляет мама Лидия. — Наш мальчик живет ради футбола и всегда старается сделать все, чтобы добиться успеха.

Жуков провел несколько игр за юношескую сборную Бельгии (U-19), уже тогда он выделялся технической одаренностью. Но после трех матчей в первой команде «Беерсхота», он отправился в странствие, которое привело его в Нидерланды, Россию и Казахстан.

«Если бы “Беерсхот” не обанкротился в 2013 году, все могло бы сложиться иначе», — размышляет Геннадий. — «После банкротства Георгий отправился в льежский “Стандард”. Это было неправильное решение, поскольку в этом клубе люди в него не поверили. Однако Георгий расцвел за границей — играл в Лиге чемпионов с “Астаной” и стал игроком сборной Казахстана».

Вернется ли в Бельгию?

«Мы гордимся успехом сына и рады видеть его снова живым и здоровым в субботу», — резюмирует Лидия. — «Честно говоря, мы бы хотели, чтобы Георгий нашел команду поближе к дому, и он этого сам желает. Переход в хороший бельгийский или голландский клуб мог бы стать интересным промежуточным шагом в его карьере».

«Возможно, Жуков, чей контракт с “Кайратом” истекает в конце 2019 года, может заинтересовать один из бельгийских клубов в эту субботу», — отмечает бельгийская пресса.

Добавим, матч Бельгия — Казахстан состоится в ночь с 8 на 9 июня в Брюсселе. Начало — в 00:45 по столичному времени.

11 июня на стадионе «Астана Арена» подопечные Михала Билека примут Сан-Марино. Начало — в 20:00.