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13:19 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по футболу тренируется в полном составе перед матчем в Саранске

САРАНСК, 7 июня. /ТАСС/. Все футболисты сборной России вышли на тренировку на стадионе в Саранске за день до матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Сан-Марино. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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В занятии принимают участие 28 игроков, вызванных в национальную команду. Изначально для подготовки к играм отборочного турнира ЧЕ-2020 против команд Сан-Марино и Кипра были вызваны 30 футболистов, но защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев был вынужден пропустить сбор из-за повреждения коленного сустава, а полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский в понедельник во время контрольного матча против клуба Олимп — Футбольной национальной лиги «Чертаново» (6:0) получил травму левого плеча.

Матч против команды Сан-Марино пройдет 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена», начало в 19:00 мск.

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