Чем черт не шутит. Превью к отборочному матчу Евро-2020 Бельгия — Казахстан

Источник: РИА "Новости"

Нынешняя команда Бельгии без слабых мест, у нее и топовые вратари, и топовые игроки в других линиях. При этом не проигрывает дома в 16 матчах подряд — 12 побед и четыре ничьих. Поэтому фаворит в этом поединке очевиден.

Но было бы неразумно не верить в своих футболистов, даже если они изначально находятся в проигрышной ситуации. Все-таки чем черт не шутит.

Более того, в отборочном турнире Евро-2008 казахстанцам уже доводилось преподносить сюрприз. Тогда подопечные Арно Пайперса дважды сыграли вничью с «красными дьяволами» — 0:0 на выезде и 2:2 дома. Причем матч в Алматы начался не лучшим образом для хозяев, «горевших» 0:2 к 24-й минуте после голов Карела Герартса и Кевина Миральяса. Однако последовавшие затем точные удары Дмитрия Бякова и Самата Смакова на 39-й и 77-й минутах (пенальти) позволили избежать домашнего поражения.

А вот матчи с Бельгией в отборе к Евро-2012 вышли удручающими для казахстанской сборной, уступившей — 0:2 дома и 1:4 на выезде. К слову, в последнем поединке полузащитник «Челси» Эден Азар забил свой первый гол за сборную.

Как итог, в четырех проведенных играх Бельгия одержала две победы при двух ничьих с разницей мячей 8−3.

К предстоящей встрече сборная Казахстана подходит не в самом оптимальном составе — из-за различных травм из строя выбыли Бахтиер Зайнутдинов, Азат Нургалиев, Дмитрий Шомко, Юрий Логвиненко. Под вопросом участие в матче Александра Меркеля. Словом, досадные потери, как-никак Нургалиев успешно начал сезон в «Тоболе», выбившись в одного из лучших бомбардиров премьер-лиги, в то время как Зайнутдинов и Меркель показали хороший уровень в играх за «Ростов» и «Хераклес» соответственно.

В последних пяти играх бельгийские игроки добились трех побед при одном поражении и одной ничьей. Казахстан в последних пяти матчах выигрывал лишь в двух случаях при двух неудачах и одном мирном исходе.

Игру обслужит бригада судей из Боснии и Герцеговины во главе с Ирфаном Пельто. Прежде он не судил игры с участием сборной Казахстана и клубов КПЛ, разве что был запасным рефери на первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы-2014/2015 «Атлантас» (Клайпеда) — «Шахтер» (Караганда) 0:0.

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В текущем квалификационном цикле Евро-2020 Бельгия выиграла у России (3:1) и Кипра (2:0), Казахстан победил Шотландию (3:0) и проиграл России (0:4). В группе I команда Роберто Мартинеса с шестью очками вышла на первое место, а россияне стали вторыми, опередив по дополнительным показателям казахстанцев, киприотов и шотландцев. Турнирную таблицу замкнула команда Сан-Марино, в активе которой пока нет баллов.

Матч Бельгия — Казахстан состоится в ночь с 8 на 9 июня в Брюсселе. Начало — в 00:45 по столичному времени.

11 июня на стадионе «Астана Арена» подопечные Михала Билека примут Сан-Марино. Начало — в 20:00.