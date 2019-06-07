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15:00 (мск), источник: Vesti.kz

Куртуа вернулся в общую группу перед матчем с Казахстаном в отборе на Евро-2020

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа вернулся в общую группу перед субботней игрой со сборной Казахстана в рамках отборочного цикла Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

В четверг бельгийцы провели третью тренировку, на которой присутствовали 28 игроков, из них четыре вратаря. В тренировочный процесс был полностью вовлечен и Куртуа, который со среды отсутствовал из-за проблем с желудком и кишечником.

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Ожидается, что он выйдет на поле в предстоящем матче, как и Эден Азар, чей переход в мадридский «Реал» в ближайшее время должен быть официально подтвержден.

Сегодня, 7 июня, бельгийская команда проведет последнюю тренировку перед встречей с Казахстаном на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе.

Отметим, что в первых двух турах квалификационного цикла Евро-2020 Бельгия выиграла у России (3:1) и Кипра (2:0), а Казахстан разгромил Шотландию (3:0) и проиграл России (0:4). В группе I команда Роберто Мартинеса с шестью очками вышла на первое место, а россияне с тремя очками стали вторыми, опередив по дополнительным показателям казахстанцев, киприотов и шотландцев. Турнирную таблицу замкнула команда Сан-Марино, в активе которой пока нет баллов.

Матч Бельгия — Казахстан состоится в ночь с 8 на 9 июня. Начало — в 00:45 по столичному времени.

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