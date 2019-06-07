Журналист Marca оценил шансы Казахстана против Бельгии в матче отбора на Евро

«Бельгия прекрасно стартовала в квалификации обыграв сборные России и Кипра. В хорошей форме находится Эден Азар. Сейчас на его счету три мяча и я думаю, что он постарается забить и Казахстану. Для Казахстана это серьезное испытание. Судя по статистике, казахстанцы плохо играют с топовыми сборными. Но в этом году им удалось разбить крепких шотландцев, что заставляет призадуматься. Однако на выезде казахстанская команда выступает очень скромно. Фактически их задача будет сводится к тому, чтобы не пропустить много и использовать свои моменты. Бельгия имеет огромное число хороших и мастеровитых игроков, которые в одиночку могут решить судьбу встречи. Я не думаю, что у Казахстана есть реальные шансы избежать поражения», — отметил Родригес.