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16:12 (мск), источник: Vesti.kz

Журналист Marca оценил шансы Казахстана против Бельгии в матче отбора на Евро

Журналист известной испанской газеты Marca Хуанма Родригес в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился своими ожиданиями от предстоящего матча отбора чемпионата Европы-2020 между сборными Казахстана и Бельгии.

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Источник: Reuters

Встреча состоится в ночь с 8 на 9 июня в Брюсселе. Начало — в 00:45 по столичному времени. О том, где посмотреть матч, можно прочитать здесь.

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«Бельгия прекрасно стартовала в квалификации обыграв сборные России и Кипра. В хорошей форме находится Эден Азар. Сейчас на его счету три мяча и я думаю, что он постарается забить и Казахстану. Для Казахстана это серьезное испытание. Судя по статистике, казахстанцы плохо играют с топовыми сборными. Но в этом году им удалось разбить крепких шотландцев, что заставляет призадуматься. Однако на выезде казахстанская команда выступает очень скромно. Фактически их задача будет сводится к тому, чтобы не пропустить много и использовать свои моменты. Бельгия имеет огромное число хороших и мастеровитых игроков, которые в одиночку могут решить судьбу встречи. Я не думаю, что у Казахстана есть реальные шансы избежать поражения», — отметил Родригес.

Напомним, что в нынешнем отборе сборная Казахстана провела обе встречи дома, в которых победила Шотландию (3:0) и уступила России (0:4). После двух туров с шестью очками в группе I лидирует Бельгия. Далее с тремя баллами идет Кипр, который за счет лучшей разницы мячей опережает Россию, Казахстан и Шотландию, а замыкает таблицу сборная Сан-Марино.

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