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00:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты сборной Украины забили 5 мячей сербам в матче отбора Евро-2020

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Футболисты сборной Украины на своем поле разгромили команду Сербии в матче отборочного турнира Евро-2020.

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Источник: Reuters

Встреча группы В, прошедшая в пятницу во Львове, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. У победителей по дублю оформили Виктор Цыганков (26-я и 28-я минуты) и Евгений Коноплянка (46 и 75), также отличился Роман Яремчук (59).

В другом матче группы сборная Литвы на своем поле сыграла вничью с командой Люксембурга со счетом 1:1. У хозяев отличился Арвидас Новиковас (74), у гостей — Жерсон Родригес (21). Литовцы играли большую часть матча в меньшинстве после удаления Саулюса Миколюнаса (42).

Украинцы вышли в лидеры группы, набрав 7 очков, Люксембург с 4 баллами идет на второй строчке, сербы и литовцы делят 4−5-е места, имея по одному очку в активе.

Результаты матчей группы А:

Чехия — Болгария — 2:1,

Черногория — Косово — 1:1;.

Украина
5:0
Первый тайм: 0:0
Сербия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа B7.06.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Арена Львов
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Андрей ШевченкоМладен Крстаич
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0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяАнтонио Матеу Лаос(Испания)
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