Испания разгромила команду Фарерских Островов в отборе Евро-2020

Источник: AFP 2019

Встреча группы F, прошедшая в пятницу в фарерском Торсхавне, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. У победителей отличились Серхио Рамос (5-я минута), Хесус Навас (19), Хосе Гайя (71), а еще один мяч в свои ворота срезал Тейтур Матрас Гестсон (33). У хозяев гол забил Клемент Ольсен (30).

В другом матче группы сборная Швеции в Стокгольме разгромила команду Мальты со счетом 3:0. Второй мяч шведской команды забил форвард «Краснодара» Виктор Классон (50), также у победителей отличились Робин Квайсон (2) и Александер Исак (81).