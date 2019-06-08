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00:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Испания разгромила команду Фарерских Островов в отборе Евро-2020

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Футболисты сборной Испании одержали третью победу в трех матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, разгромив на выезде команду Фарерских Островов.

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Источник: AFP 2019

Встреча группы F, прошедшая в пятницу в фарерском Торсхавне, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. У победителей отличились Серхио Рамос (5-я минута), Хесус Навас (19), Хосе Гайя (71), а еще один мяч в свои ворота срезал Тейтур Матрас Гестсон (33). У хозяев гол забил Клемент Ольсен (30).

В другом матче группы сборная Швеции в Стокгольме разгромила команду Мальты со счетом 3:0. Второй мяч шведской команды забил форвард «Краснодара» Виктор Классон (50), также у победителей отличились Робин Квайсон (2) и Александер Исак (81).

В еще одной встрече группы F сборная Норвегии дома сыграла вничью с командой Румынии со счетом 2:2. У хозяев мячи забили Тарик Эльюнусси (56) и Мартин Эдегор (70), гостей от поражения спас Клаудиу Кесеру, оформивший дубль (76 и 90).

Фарерские острова
1:4
Первый тайм: 0:0
Испания
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа F7.06.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Torsvollur
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