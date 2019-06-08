Михал Билек: Наша команда подготовлена и ей не нужна дополнительная мотивация
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Михал Билек заявил о готовности команды к матчу против Бельгии в рамках отбора на Евро-2020, сообщает
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Михал Билек заявил о готовности команды к матчу против Бельгии в рамках отбора на Евро-2020, сообщает
— Несколько ключевых игроков не смогут помочь команде, к тому же перелет был утомительным. За счет чего собираетесь набирать очки и как будете настраивать игроков на матч?
— Мы знаем против какой команды играем и какое место в рейтинге ФИФА она занимает сейчас. К тому же, они фавориты нашей группы и были одной из лучших команд на последнем чемпионате мира. Мы хотим играть в хороший футбол и добиться положительного результата. Думаю, что ребята, которые выйдут на поле, сделают для этого все.
— После двух игр в квалификации EURO-2020 у Казахстана имеется три очка. Какие цели ставит сборная на этот отборочный цикл?
— Выступления в группе мы начали с победы над Шотландией, а во втором матче проиграли России. Хотим заработать больше количество очков, чем в предыдущих отборочных циклах.
— В случае проигрыша, можно ли сказать, что эту задачу будет тяжело выполнить?
— Сейчас сложно сказать, сколько очков нам удастся заработать в итоге. Потому что, повторюсь, первый матч мы выиграли в борьбе против очень сильного соперника и многие этого не ожидали. Когда мы будем играть так, как в той игре (с Шотландией — прим.
— Некоторые тренеры показывают своим футболистам фильмы о Великой Отечественной войне, чтобы мотивировать их дополнительно. Как вы планируете настраивать футболистов на матч? Может быть, у вас есть
— К каждому матчу мы готовимся индивидуально. Бельгию мы разобрали по двум последним матчам, а также посмотрели игры в Лиге Наций. Мы разобрали схему, игровые связи и качества игроков. Наша команда подготовлена и ей не нужна дополнительная мотивация.
— Почти все бельгийские игроки уже три недели не тренируются. Они находились на каникулах, завершив игры в своих чемпионатах. В то же время, в казахстанской сборной только два игрока имели возможность отдохнуть, остальные выступают за свои клубы. Можно ли считать это неким преимуществом в плане динамики перед игрой?
— Не могу сказать, что это даст
— В Бельгии национальная звезда — Эден Азар. А кто является Азаром в сборной Казахстана?
— Считаю, что Азар один из лучших игроков в мире. Смотреть за его игрой всегда интересно, потому что он обладает большим талантом. В Казахстане исполнителей такого уровня нет пока.
Матч Бельгия — Казахстан состоится в ночь с 8 на 9 июня в Брюсселе. Начало — в 00:45 по столичному времени.