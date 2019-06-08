Михал Билек: Наша команда подготовлена и ей не нужна дополнительная мотивация

Источник: kff.kz

— Несколько ключевых игроков не смогут помочь команде, к тому же перелет был утомительным. За счет чего собираетесь набирать очки и как будете настраивать игроков на матч?

— Мы знаем против какой команды играем и какое место в рейтинге ФИФА она занимает сейчас. К тому же, они фавориты нашей группы и были одной из лучших команд на последнем чемпионате мира. Мы хотим играть в хороший футбол и добиться положительного результата. Думаю, что ребята, которые выйдут на поле, сделают для этого все.

— После двух игр в квалификации EURO-2020 у Казахстана имеется три очка. Какие цели ставит сборная на этот отборочный цикл?

— Выступления в группе мы начали с победы над Шотландией, а во втором матче проиграли России. Хотим заработать больше количество очков, чем в предыдущих отборочных циклах.

— В случае проигрыша, можно ли сказать, что эту задачу будет тяжело выполнить?

— Сейчас сложно сказать, сколько очков нам удастся заработать в итоге. Потому что, повторюсь, первый матч мы выиграли в борьбе против очень сильного соперника и многие этого не ожидали. Когда мы будем играть так, как в той игре (с Шотландией — прим. пресс-службы КФФ) — с таким же настроем и в том же темпе, наши игроки могут показать все, на что способны.

— Некоторые тренеры показывают своим футболистам фильмы о Великой Отечественной войне, чтобы мотивировать их дополнительно. Как вы планируете настраивать футболистов на матч? Может быть, у вас есть какие-то особые методы?

— К каждому матчу мы готовимся индивидуально. Бельгию мы разобрали по двум последним матчам, а также посмотрели игры в Лиге Наций. Мы разобрали схему, игровые связи и качества игроков. Наша команда подготовлена и ей не нужна дополнительная мотивация.

— Почти все бельгийские игроки уже три недели не тренируются. Они находились на каникулах, завершив игры в своих чемпионатах. В то же время, в казахстанской сборной только два игрока имели возможность отдохнуть, остальные выступают за свои клубы. Можно ли считать это неким преимуществом в плане динамики перед игрой?

— Не могу сказать, что это даст какое-то преимущество нам. Две недели — это небольшой перерыв для футболиста. Некоторые игроки сборной Бельгии выступали в финалах европейских турниров, некоторые проводили матчи в своих чемпионатах. Отдыхали не все. Возможно для соперников это может стать своего рода плюсом, потому что те игроки, которые не имели игровой практики две недели, будут играть с удвоенной энергией.

— В Бельгии национальная звезда — Эден Азар. А кто является Азаром в сборной Казахстана?

— Считаю, что Азар один из лучших игроков в мире. Смотреть за его игрой всегда интересно, потому что он обладает большим талантом. В Казахстане исполнителей такого уровня нет пока.