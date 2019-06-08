Бауыржан Исламхан пообещал показать достойный футбол в матче против Бельгии

Источник: kff.kz

— Бауыржан, как себя чувствуете? Оцените готовность команды?

— Я восстановился после травмы, и, наконец-то, вернулся на поле. Благодарен главному тренеру за вызов в сборную. Команда готова, настроена показать достойный футбол и добиться положительного результата.

— Какую оценку дадите полю на стадионе «Руа Бодуэна»?

— Мы пока не тренировались на этом стадионе. Сегодня узнаем качество покрытия.

— Есть ли у вас желание обменяться майками с игроками сборной Бельгии после игры? И чью майку вы хотели бы получить?

— Мы приехали, чтобы играть и противостоять хозяевам поля. Повторюсь, мы постараемся показать достойный футбол. Настрой у парней хороший. Чью майку я бы хотел получить? Даже не знаю, не думал об этом.