Бауыржан Исламхан пообещал показать достойный футбол в матче против Бельгии
Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан пообещал показать достойный футбол в матче отборочного раунда Евро-2020 против Бельгии, сообщает
Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан пообещал показать достойный футбол в матче отборочного раунда Евро-2020 против Бельгии, сообщает
— Бауыржан, как себя чувствуете? Оцените готовность команды?
— Я восстановился после травмы, и,
— Какую оценку дадите полю на стадионе «Руа Бодуэна»?
— Мы пока не тренировались на этом стадионе. Сегодня узнаем качество покрытия.
— Есть ли у вас желание обменяться майками с игроками сборной Бельгии после игры? И чью майку вы хотели бы получить?
— Мы приехали, чтобы играть и противостоять хозяевам поля. Повторюсь, мы постараемся показать достойный футбол. Настрой у парней хороший. Чью майку я бы хотел получить? Даже не знаю, не думал об этом.
Добавим, матч Бельгия — Казахстан состоится в ночь с 8 на 9 июня в Брюсселе. Начало — в 00:45 по столичному времени.