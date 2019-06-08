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10:05 (мск), источник: Vesti.kz

Бауыржан Исламхан пообещал показать достойный футбол в матче против Бельгии

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан пообещал показать достойный футбол в матче отборочного раунда Евро-2020 против Бельгии, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации футбола.

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Источник: kff.kz

— Бауыржан, как себя чувствуете? Оцените готовность команды?

— Я восстановился после травмы, и, наконец-то, вернулся на поле. Благодарен главному тренеру за вызов в сборную. Команда готова, настроена показать достойный футбол и добиться положительного результата.

— Какую оценку дадите полю на стадионе «Руа Бодуэна»?

— Мы пока не тренировались на этом стадионе. Сегодня узнаем качество покрытия.

— Есть ли у вас желание обменяться майками с игроками сборной Бельгии после игры? И чью майку вы хотели бы получить?

— Мы приехали, чтобы играть и противостоять хозяевам поля. Повторюсь, мы постараемся показать достойный футбол. Настрой у парней хороший. Чью майку я бы хотел получить? Даже не знаю, не думал об этом.

Добавим, матч Бельгия — Казахстан состоится в ночь с 8 на 9 июня в Брюсселе. Начало — в 00:45 по столичному времени.

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