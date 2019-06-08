Белорусские футболисты сыграют с Германией в квалификации Евро-2020

Источник: РИА "Новости"

Фаворитом сегодняшней встречи считают немецких футболистов, которые на всех турнирах сражаются за самые высокие места. Однако единственный матч с командой Германии белорусы провели довольно успешно, сыграв вничью в товарищеском поединке в мае 2008 года в Кайзерслаутерне — 2:2. Тогда сборную Беларуси возглавлял немецкий специалист Бернд Штанге.

Нынешний главный тренер белорусской дружины Игорь Криушенко перед сегодняшней игрой отметил, что он оптимист и надеется на лучшее. Несмотря на силу соперника, белорусы намерены показать свои лучшие качества и добиться положительного результата.

Отборочный турнир Евро-2020 белорусские футболисты начали крайне неудачно, потерпев два гостевых поражения: от голландцев — 0:4 и североирландцев — 1:2. Сборная Германии стартовала с выездной виктории над Нидерландами со счетом 3:2. Кроме встречи в Борисове сегодня в группе С состоится еще один матч — в Таллине команда Эстонии сыграет с нынешним лидером группы сборной Северной Ирландии. В их первом поединке, состоявшемся в Белфасте, североирландцы победили с результатом 2:0.

Сегодняшняя игра в Борисове начнется в 21.45 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

Турнирное положение в группе С сейчас таково: Северная Ирландия — 6 очков (2 матча; разница мячей — 4−1), Германия — 3 (1; 3−2), Нидерланды — 3 (2; 6−3), Эстония — 0 (1; 0−2), Беларусь — 0 (2; 1−6).

В финальную стадию континентального первенства-2020 выйдут по две лучшие команды из 10 отборочных групп, еще 4 путевки получат победители плей-офф Лиги наций УЕФА.

Молодежная сборная Беларуси (U-21) сегодня стартует в своем отборочном турнире. В 14.00 на поле жодинского стадиона «Торпедо» подопечные Михаила Мархеля сыграют со сверстниками из Гибралтара. Если для белорусской «молодежки» предстоящий поединок будет первым в квалификационной группе 7, то их соперники уже провели стартовый матч, уступив в гостях киприотам 0:1. В эту группу также входят сборные Нидерландов, Норвегии и Португалии.