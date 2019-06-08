Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Хорватия
Уэльс
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Исландия
Албания
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Эстония
Северная Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Азербайджан
Венгрия
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Молдавия
Андорра
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Россия
Сан-Марино
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Финляндия
Босния и Герцеговина
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Армения
Лихтенштейн
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Беларусь
Германия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Турция
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Шотландия
Кипр
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Бельгия
Казахстан
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Греция
Италия
Футбол. Сборные
03:00
Аргентина5
Никарагуа1
Футбол. Сборные
02:00
Уругвай3
Панама0
Все события
Фоторепортажи
17Улыбающийся Дзюба, серьезный Смолов. Россия готовится к отборочным матчам Евро-2020
11Артем Дзюба. Король Севера
10:25 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские футболисты сыграют с Германией в квалификации Евро-2020

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси проведут сегодня отборочный матч чемпионата Европы против команды Германии. Игру на поле «Борисов-Арены» будет судить бригада сербских арбитров, которую возглавляет Срджан Йованович, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Фаворитом сегодняшней встречи считают немецких футболистов, которые на всех турнирах сражаются за самые высокие места. Однако единственный матч с командой Германии белорусы провели довольно успешно, сыграв вничью в товарищеском поединке в мае 2008 года в Кайзерслаутерне — 2:2. Тогда сборную Беларуси возглавлял немецкий специалист Бернд Штанге.

Нынешний главный тренер белорусской дружины Игорь Криушенко перед сегодняшней игрой отметил, что он оптимист и надеется на лучшее. Несмотря на силу соперника, белорусы намерены показать свои лучшие качества и добиться положительного результата.

Отборочный турнир Евро-2020 белорусские футболисты начали крайне неудачно, потерпев два гостевых поражения: от голландцев — 0:4 и североирландцев — 1:2. Сборная Германии стартовала с выездной виктории над Нидерландами со счетом 3:2. Кроме встречи в Борисове сегодня в группе С состоится еще один матч — в Таллине команда Эстонии сыграет с нынешним лидером группы сборной Северной Ирландии. В их первом поединке, состоявшемся в Белфасте, североирландцы победили с результатом 2:0.

Сегодняшняя игра в Борисове начнется в 21.45 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

Турнирное положение в группе С сейчас таково: Северная Ирландия — 6 очков (2 матча; разница мячей — 4−1), Германия — 3 (1; 3−2), Нидерланды — 3 (2; 6−3), Эстония — 0 (1; 0−2), Беларусь — 0 (2; 1−6).

В финальную стадию континентального первенства-2020 выйдут по две лучшие команды из 10 отборочных групп, еще 4 путевки получат победители плей-офф Лиги наций УЕФА.

Молодежная сборная Беларуси (U-21) сегодня стартует в своем отборочном турнире. В 14.00 на поле жодинского стадиона «Торпедо» подопечные Михаила Мархеля сыграют со сверстниками из Гибралтара. Если для белорусской «молодежки» предстоящий поединок будет первым в квалификационной группе 7, то их соперники уже провели стартовый матч, уступив в гостях киприотам 0:1. В эту группу также входят сборные Нидерландов, Норвегии и Португалии.

Путевки в финальную стадию молодежного Евро-2021, которая пройдет на аренах Венгрии и Словении, получат победители девяти отборочных групп. Лучшие обладатели вторых мест проведут между собой стыковые матчи, определив еще одного финалиста.

Беларусь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Германия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Дмитрий Нагиев стал похож на известного актера
Марина Александрова провела сутки в роддоме
Лучший трансфер «Реала»: Азар заставит забыть о Роналду
Сборная Аргентины разгромила Никарагуа благодаря дублю Месси
AS: «Валенсия» передумала выкупать Дениса Черышева
Россиянина дисквалифицировали на один матч финала Кубка Стэнли
Эден Азар поделился эмоциями от перехода в мадридский «Реал»
Серебряный призер ОИ из Японии будет тренироваться с Тутберидзе
Как накачать мышцы без спортзала
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь