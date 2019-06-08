Тренер сборной Бельгии назвал «козырь» казахстанских футболистов в матче отбора на Евро-2020

«Уже почти год, как шли слухи об Азаре и «Реале». Сейчас речь идет о Казахстане и мы хотим уже в этих матчах (прим. — Шотландия) решить задачу выйти на EURO-2020, а не осенью. О составе команды? Когда у тебя полный состав и много вариантов — это роскошь. Но давайте не будем недооценивать Казахстан. Каждый раз появляется большая страна, которая пропускает большие турниры, как например, Нидерланды и Италия на чемпионате мира-2018.

Это не должно случиться с нами. Нельзя быть слишком уверены в себе. Мы хотели быть в финале Лиги Наций, но этого не произошло. Швейцария дала нам понять, что нужно быть готовыми на 90 минут против любого соперника. Игроки Казахстана все еще выступают в своих чемпионатах и находятся в игровом тонусе, так что это будет ключевым моментом для них. Возможный переезд в «Барселону»? Ну что ж, это еще один ненужный вопрос. У меня есть контракт с Бельгией до окончания чемпионата Европы, — озвучил Мартинес.