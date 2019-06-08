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11:09 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер сборной Бельгии назвал «козырь» казахстанских футболистов в матче отбора на Евро-2020

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал предстоящий матч квалификации Евро-2020 против Казахстана, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на nieuwsblad.be.

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Источник: gq-magazine.co.uk

«Уже почти год, как шли слухи об Азаре и «Реале». Сейчас речь идет о Казахстане и мы хотим уже в этих матчах (прим. — Шотландия) решить задачу выйти на EURO-2020, а не осенью. О составе команды? Когда у тебя полный состав и много вариантов — это роскошь. Но давайте не будем недооценивать Казахстан. Каждый раз появляется большая страна, которая пропускает большие турниры, как например, Нидерланды и Италия на чемпионате мира-2018.

Это не должно случиться с нами. Нельзя быть слишком уверены в себе. Мы хотели быть в финале Лиги Наций, но этого не произошло. Швейцария дала нам понять, что нужно быть готовыми на 90 минут против любого соперника. Игроки Казахстана все еще выступают в своих чемпионатах и находятся в игровом тонусе, так что это будет ключевым моментом для них. Возможный переезд в «Барселону»? Ну что ж, это еще один ненужный вопрос. У меня есть контракт с Бельгией до окончания чемпионата Европы, — озвучил Мартинес.

Напомним, в ночь с 8 на 9 июня сборная Казахстана по футболу сыграет с командой Бельгии в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. Эта встреча состоится в Брюсселе и начнется в 00:45 по времени Нур-Султана.

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Тренер сборной Бельгии назвал "козырь" казахстанских футболистов в матче отбора на Евро-2020
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