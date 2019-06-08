Тренер сборной Черногории по футболу уволен после отказа выйти на матч с командой Косова

Тумбакович и еще два игрока национальной команды сербского происхождения — Филип Стойкович и Мирко Иванич отказались участвовать в матче. Встреча, которая прошла в пятницу в Подгорице, завершилась со счетом 1:1.
Исполнительный совет Футбольного союза Черногории провел внеочередное заседание, на котором единогласно было принято решение отправить тренера в отставку. В матче против команды Чехии, который пройдет 10 июня, команду возглавят Миодраг Джудович и Драгое Лекович.
В группе А сборная Черногории занимает последнее место с двумя очками. Возглавляет турнирную таблицу команда Англии (6), второе место занимает сборная Чехии (3), третье — Косова (2), четвертое — Болгарии (2).