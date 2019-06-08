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14:51 (мск), источник: ТАСС

Тренер сборной Черногории по футболу уволен после отказа выйти на матч с командой Косова

ТАСС, 8 июня. Главный тренер сборной Черногории по футболу Любиш Тумбакович уволен после отказа выйти на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Косова. Об этом сообщила пресс-служба Футбольного союза Черногории.

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Источник: AFP 2019

Тумбакович и еще два игрока национальной команды сербского происхождения — Филип Стойкович и Мирко Иванич отказались участвовать в матче. Встреча, которая прошла в пятницу в Подгорице, завершилась со счетом 1:1.

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Исполнительный совет Футбольного союза Черногории провел внеочередное заседание, на котором единогласно было принято решение отправить тренера в отставку. В матче против команды Чехии, который пройдет 10 июня, команду возглавят Миодраг Джудович и Драгое Лекович.

В группе А сборная Черногории занимает последнее место с двумя очками. Возглавляет турнирную таблицу команда Англии (6), второе место занимает сборная Чехии (3), третье — Косова (2), четвертое — Болгарии (2).

Черногория
1:1
Первый тайм: 0:1
Косово
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа A7.06.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Gradski
Главные тренеры
Любиша ТумбаковичБернар Шалланд
Голы
Стефан Мугоша69′
Милот Рашица24′
Составы команд
12Милан Миятович
12Ариянет Мурич
76′
7Марко Вешович
51′
3Фидан Алити
15Игор Вуячич
13Амир Ррахмани
22Марко Симич
82′
15Мергим Войвода
23Адам Марушич
4Идриз Воца
18Небойша Косович
8Бесар Халими
9Стефан Мугоша
7Милот Рашица
82′
11Фатош Бечирай
18Ведат Муричи
6Жарко Томашевич
71′
19Леарт Пакарада
57′69′
3Александр Больевич
17Беньямин Кололли
10Марко Янкович
85′
9Берсант Целина
78′
16Владимир Йовович
11Эльбасан Рашани
19Александр Шчекич
59′
10Арбер Зенели
39′
8Марко Бакич
22Эдон Жегрова
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)6
3Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
0Угловые3
13Фолы10
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяДаниэле Орсато(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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