Тренер сборной Черногории по футболу уволен после отказа выйти на матч с командой Косова

Тумбакович и еще два игрока национальной команды сербского происхождения — Филип Стойкович и Мирко Иванич отказались участвовать в матче. Встреча, которая прошла в пятницу в Подгорице, завершилась со счетом 1:1.

УЕФА обязал клубы, кроме сербских и боснийских, проводить матчи в Косово