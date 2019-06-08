«Футбол, ты — мир». Сборная России «оживила» Саранск

Источник: Спорт РИА Новости

С раннего утра жители центральной части города могли слышать концерты с живой музыкой. Это мордовские ансамбли начали выступать на площади Тысячелетия. Артисты в местных нарядах исполняли и всем известные российские, и национальные мордовские композиции. Народ подтягивался постепенно, но некоторые уже вовсю отплясывали под знакомые хиты.

На улицах стали появляться люди в футболках сборной России — еще день назад не было и такого. На гастрономических площадках города можно попробовать местные национальные блюда: заказать «Эрзянский суп» — традиционная похлебка, и запить интересным напитком «Пьянящая поза» — что-то вроде кваса из сахарной свеклы.

В день матча в Саранске планируют масштабные мероприятия: пройдет праздничный фестиваль с автограф-сессией легенд отечественного футбола — Андреем Тихоновым, Дмитрием Хлестовым и Русланом Пименовым.

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А на площади «Мордовии Арены» можно будет побывать в атмосфере крепости средневекового Сан-Марино и повстречаться с рыцарями той эпохи. Также начнут работать зоны разновидностей футбола: текбол, кикер, футбольный дартс и многое другое.

Около отеля сборной накануне дежурила целая бригада поклонников. Чуть больше 20 человек стояли в надежде получить заветную подпись любимого футболиста. Половина из присутствующих зевак на вопрос, кого они здесь ждут, без секретов отвечали: «Просто шли мимо, а здесь толпа. Вот и мы остановились».

Самыми смышлеными оказались люди, зашедшие с заднего входа — некоторым удалось увидеть братьев Миранчуков, сидевших в лобби. «Так и не понял, где Леша, а где Антон, — шутил болельщик. — Оказались отличными ребятами».

К приезжающему в гости Сан-Марино жители Саранска относятся с насмешкой, сравнивая крохотную страну с соседней Рузаевкой (город в Республике Мордовия). Ну, а что, в Рузаевке населения на 10 тысяч больше, чем в государстве из южной части Европы.

Источник: РИА

А вот гости из Сан-Марино высказались о Саранске по-другому. Игрок сборной Фабио Витайоли честно признался, что выступать на «Мордовии Арене» — мечта для него. «На этом стадионе играл Криштиану Роналду. Мечты сбываются. Играть на таком стадионе, да еще и против сборной России — большая ответственность. Мы горды, что нам предстоит здесь выступать».