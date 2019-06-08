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15:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Футбол, ты — мир». Сборная России «оживила» Саранск

Еще за день до начала игры сборных России и Сан-Марино город жил своей жизнью без намеков на футбольные торжества. Что говорить, если даже афиш по случаю приезда главной команды страны не было ни на одной центральной улице Саранска. Все изменилось в 8 утра в день матча — местные жители принялись устраивать карнавал. Праздник начался.

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Источник: Спорт РИА Новости

С раннего утра жители центральной части города могли слышать концерты с живой музыкой. Это мордовские ансамбли начали выступать на площади Тысячелетия. Артисты в местных нарядах исполняли и всем известные российские, и национальные мордовские композиции. Народ подтягивался постепенно, но некоторые уже вовсю отплясывали под знакомые хиты.

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На улицах стали появляться люди в футболках сборной России — еще день назад не было и такого. На гастрономических площадках города можно попробовать местные национальные блюда: заказать «Эрзянский суп» — традиционная похлебка, и запить интересным напитком «Пьянящая поза» — что-то вроде кваса из сахарной свеклы.

В день матча в Саранске планируют масштабные мероприятия: пройдет праздничный фестиваль с автограф-сессией легенд отечественного футбола — Андреем Тихоновым, Дмитрием Хлестовым и Русланом Пименовым.

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А на площади «Мордовии Арены» можно будет побывать в атмосфере крепости средневекового Сан-Марино и повстречаться с рыцарями той эпохи. Также начнут работать зоны разновидностей футбола: текбол, кикер, футбольный дартс и многое другое.

Около отеля сборной накануне дежурила целая бригада поклонников. Чуть больше 20 человек стояли в надежде получить заветную подпись любимого футболиста. Половина из присутствующих зевак на вопрос, кого они здесь ждут, без секретов отвечали: «Просто шли мимо, а здесь толпа. Вот и мы остановились».

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Самыми смышлеными оказались люди, зашедшие с заднего входа — некоторым удалось увидеть братьев Миранчуков, сидевших в лобби. «Так и не понял, где Леша, а где Антон, — шутил болельщик. — Оказались отличными ребятами».

К приезжающему в гости Сан-Марино жители Саранска относятся с насмешкой, сравнивая крохотную страну с соседней Рузаевкой (город в Республике Мордовия). Ну, а что, в Рузаевке населения на 10 тысяч больше, чем в государстве из южной части Европы.

Источник: РИА

А вот гости из Сан-Марино высказались о Саранске по-другому. Игрок сборной Фабио Витайоли честно признался, что выступать на «Мордовии Арене» — мечта для него. «На этом стадионе играл Криштиану Роналду. Мечты сбываются. Играть на таком стадионе, да еще и против сборной России — большая ответственность. Мы горды, что нам предстоит здесь выступать».

Саранск в день матча окунулся в ту атмосферу, в которой был год назад во время чемпионата мира. «Футбол, ты — мир, первое большое событие за год», — высказывала свое мнение жительница города. Принятый сборной курс на посещение всех стадионов, построенных к ЧМ, дает свой результат. В Москве, конечно, играть хорошо, люди тоже придут и заполнят места на стадионе, но в регионах — это событие, сравнимое с самыми главными праздниками в году. Классно же, сегодня игра с мячом сделает людей немного счастливее.

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