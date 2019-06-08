«Футбол, ты — мир». Сборная России «оживила» Саранск
Еще за день до начала игры сборных России и
Еще за день до начала игры сборных России и
С раннего утра жители центральной части города могли слышать концерты с живой музыкой. Это мордовские ансамбли начали выступать на площади Тысячелетия. Артисты в местных нарядах исполняли и всем известные российские, и национальные мордовские композиции. Народ подтягивался постепенно, но некоторые уже вовсю отплясывали под знакомые хиты.
На улицах стали появляться люди в футболках сборной России — еще день назад не было и такого. На гастрономических площадках города можно попробовать местные национальные блюда: заказать «Эрзянский суп» — традиционная похлебка, и запить интересным напитком «Пьянящая поза» —
В день матча в Саранске планируют масштабные мероприятия: пройдет праздничный фестиваль с
А на площади «Мордовии Арены» можно будет побывать в атмосфере крепости средневекового
Около отеля сборной накануне дежурила целая бригада поклонников. Чуть больше 20 человек стояли в надежде получить заветную подпись любимого футболиста. Половина из присутствующих зевак на вопрос, кого они здесь ждут, без секретов отвечали: «Просто шли мимо, а здесь толпа. Вот и мы остановились».
Самыми смышлеными оказались люди, зашедшие с заднего входа — некоторым удалось увидеть братьев Миранчуков, сидевших в лобби. «Так и не понял, где Леша, а где Антон, — шутил болельщик. — Оказались отличными ребятами».
К приезжающему в гости
А вот гости из
Саранск в день матча окунулся в ту атмосферу, в которой был год назад во время чемпионата мира. «Футбол, ты — мир, первое большое событие за год», — высказывала свое мнение жительница города. Принятый сборной курс на посещение всех стадионов, построенных к ЧМ, дает свой результат. В Москве, конечно, играть хорошо, люди тоже придут и заполнят места на стадионе, но в регионах — это событие, сравнимое с самыми главными праздниками в году. Классно же, сегодня игра с мячом сделает людей немного счастливее.