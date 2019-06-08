Хорватские футболисты обыграли валлийцев в матче отбора ЧЕ-2020

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В составе победителей забитым мячом отметился Иван Перишич (48-я минута), у проигравших отличился Дэвид Брукс (77), еще один мяч в свои ворота отправил защитник сборной Уэльса Джеймс Лоуренс (17).

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В турнирной таблице группы E сборная Хорватии вышла на первое место, набрав в трех матчах шесть очков, команда Уэльса с тремя очками идет третьей. В следующем матче хорваты 6 сентября в гостях встретятся со словаками, а сборная Уэльса 11 июня также на выезде сыграет с командой Венгрии.

В матче группы H сборная Исландии на своем поле одержала победу над командой Албании со счетом 1:0, мяч на 22-й минуте забил Йоханн Гудмундссон. Во встрече приняли участие три представителя Российской премьер-лиги — исландцы Рагнар Сигурдссон («Ростов») и Арнор Сигурдссон (ЦСКА), а также албанец Беким Балай из грозненского «Ахмата». В турнирной таблице сборная Исландии набрала шесть очков и занимает третье место, албанцы с тремя очками идут четвертыми.