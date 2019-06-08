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18:11 (мск), источник: ТАСС

Хорватские футболисты обыграли валлийцев в матче отбора ЧЕ-2020

ТАСС, 8 июня. Сборная Хорватии по футболу одержала победу над командой Уэльса со счетом 2:1 в домашнем матче третьего тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

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Источник: Reuters

В составе победителей забитым мячом отметился Иван Перишич (48-я минута), у проигравших отличился Дэвид Брукс (77), еще один мяч в свои ворота отправил защитник сборной Уэльса Джеймс Лоуренс (17).

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В турнирной таблице группы E сборная Хорватии вышла на первое место, набрав в трех матчах шесть очков, команда Уэльса с тремя очками идет третьей. В следующем матче хорваты 6 сентября в гостях встретятся со словаками, а сборная Уэльса 11 июня также на выезде сыграет с командой Венгрии.

В матче группы H сборная Исландии на своем поле одержала победу над командой Албании со счетом 1:0, мяч на 22-й минуте забил Йоханн Гудмундссон. Во встрече приняли участие три представителя Российской премьер-лиги — исландцы Рагнар Сигурдссон («Ростов») и Арнор Сигурдссон (ЦСКА), а также албанец Беким Балай из грозненского «Ахмата». В турнирной таблице сборная Исландии набрала шесть очков и занимает третье место, албанцы с тремя очками идут четвертыми.

Отборочный турнир чемпионата Европы — 2020 завершится в марте следующего года. По его итогам определятся 24 команды, которые примут участие в финальном турнире. Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинальную встречу.

Хорватия
2:1
Первый тайм: 1:0
Уэльс
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа E8.06.2019, 16:00 (МСК UTC+3)Gradski vrt
Главные тренеры
Златко ДаличРайан Гиггз
Голы
Том Лоуренс17′
Дэвид Брукс77′
Иван Перишич48′
Составы команд
1Доминик Ливакович
1Уэйн Хеннесси
3Борна Баришич
4Бен Дэйвис
6Деян Ловрен
54′
5Крис Мефам
16Тин Едвай
50′
14Коннор l Робертс
21Домагой Вида
69′
15Джеймс Лоуренс
10Лука Модрич
7Джо Аллен
11Марсело Брозович
90+2′
10Харри Уилсон
9Андрей Крамарич
11Гарет Бэйл
49′
7Йосип Брекало
28′67′
8Мэтт Смит
65′
15Марио Пашалич
16Дэвид Брукс
8Матео Ковачич
76′
20Дэниэл Джеймс
79′
19Милан Бадель
17Рабби Матондо
4Иван Перишич
90′
23Уилл Волкс
66′
13Миле Шкорич
18Итан Ампаду
Статистика
5Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)10
3Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
1Угловые3
16Фолы6
4Офсайды6
Судейская бригада
Главный судьяИштван Ковач(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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