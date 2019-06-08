Хорватские футболисты обыграли валлийцев в матче отбора ЧЕ-2020
ТАСС, 8 июня. Сборная Хорватии по футболу одержала победу над командой Уэльса со счетом 2:1 в домашнем матче третьего тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
ТАСС, 8 июня. Сборная Хорватии по футболу одержала победу над командой Уэльса со счетом 2:1 в домашнем матче третьего тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
В составе победителей забитым мячом отметился Иван Перишич (48-я минута), у проигравших отличился Дэвид Брукс (77), еще один мяч в свои ворота отправил защитник сборной Уэльса Джеймс Лоуренс (17).
В турнирной таблице группы E сборная Хорватии вышла на первое место, набрав в трех матчах шесть очков, команда Уэльса с тремя очками идет третьей. В следующем матче хорваты 6 сентября в гостях встретятся со словаками, а сборная Уэльса 11 июня также на выезде сыграет с командой Венгрии.
В матче группы H сборная Исландии на своем поле одержала победу над командой Албании со счетом 1:0, мяч на 22-й минуте забил Йоханн Гудмундссон. Во встрече приняли участие три представителя Российской
Отборочный турнир чемпионата Европы — 2020 завершится в марте следующего года. По его итогам определятся 24 команды, которые примут участие в финальном турнире. Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах.
|Златко Далич
|Райан Гиггз
|Том Лоуренс
|17′
|Дэвид Брукс
|77′
|Иван Перишич
|48′
|1
|Доминик Ливакович
|1
|Уэйн Хеннесси
|3
|Борна Баришич
|4
|Бен Дэйвис
|6
|Деян Ловрен
54′
|5
|Крис Мефам
|16
|Тин Едвай
50′
|14
|Коннор l Робертс
|21
|Домагой Вида
69′
|15
|Джеймс Лоуренс
|10
|Лука Модрич
|7
|Джо Аллен
|11
|Марсело Брозович
90+2′
|10
|Харри Уилсон
|9
|Андрей Крамарич
|11
|Гарет Бэйл
49′
|7
|Йосип Брекало
28′67′
|8
|Мэтт Смит
65′
|15
|Марио Пашалич
|16
|Дэвид Брукс
|8
|Матео Ковачич
76′
|20
|Дэниэл Джеймс
79′
|19
|Милан Бадель
|17
|Рабби Матондо
|4
|Иван Перишич
90′
|23
|Уилл Волкс
66′
|13
|Миле Шкорич
|18
|Итан Ампаду
|5
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|3
|16
|Фолы
|6
|4
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Иштван Ковач(Румыния)