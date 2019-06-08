Болельщики сборной России представили перфоманс на матче с Сан-Марино
САРАНСК, 8 июн — РИА Новости, Михаил Гончаров. Болельщики сборной России по футболу представили красочный перфоманс на матче против команды
САРАНСК, 8 июн — РИА Новости, Михаил Гончаров. Болельщики сборной России по футболу представили красочный перфоманс на матче против команды
В воскресенье сборная России проводит матч в рамках отборочного этапа чемпионата Евро-2020 года против команды
На одной из трибун был вывешен баннер с надписью «Наши парни», на котором изображены игроки сборной России: Артем Дзюба, Марио Фернандес, Роман Зобнин, Денис Черышев, Александр Головин и один из братьев Миранчуков. На противоположной стороне фанаты с помощью небольших листовок изобразили российский триколор.