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19:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Болельщики сборной России представили перфоманс на матче с Сан-Марино

САРАНСК, 8 июн — РИА Новости, Михаил Гончаров. Болельщики сборной России по футболу представили красочный перфоманс на матче против команды Сан-Марино.

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В воскресенье сборная России проводит матч в рамках отборочного этапа чемпионата Евро-2020 года против команды Сан-Марино. Встреча проходит в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».

Во время загрузки произошла ошибка.

На одной из трибун был вывешен баннер с надписью «Наши парни», на котором изображены игроки сборной России: Артем Дзюба, Марио Фернандес, Роман Зобнин, Денис Черышев, Александр Головин и один из братьев Миранчуков. На противоположной стороне фанаты с помощью небольших листовок изобразили российский триколор.

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