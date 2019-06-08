Экс-тренер сборной России: Победа Казахстана над Шотландией была случайной

«У меня нет сомнений в победе сборной Бельгии. Этот коллектив имеет все шансы занять первое место в группе. Игра команды Казахстана против России отразила уровень этой сборной. А то, что казахи победили в первом туре (3:0), считаю случайностью. В том матче не Казахстан наиграл на победу, а Шотландия сама отдала игру. Бельгия может себе позволить забить и три, и четыре мяча, но я думаю, что они удовлетворятся двумя голами и будут отдыхать на поле, время отпусков же», — сказал Бышовец.