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1220 лет победе сборной России над французами
19:54 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-тренер сборной России: Победа Казахстана над Шотландией была случайной

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец сделал прогноз для «Рейтинга букмекеров» на гостевой матч Казахстана против Бельгии в отборочном цикле Евро-2020.

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Источник: AP 2019

Игра группы I пройдет в Брюсселе в ночь с 8 на 9 июня и начнется в 00:45 по времени Нур-Султана.

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«У меня нет сомнений в победе сборной Бельгии. Этот коллектив имеет все шансы занять первое место в группе. Игра команды Казахстана против России отразила уровень этой сборной. А то, что казахи победили в первом туре (3:0), считаю случайностью. В том матче не Казахстан наиграл на победу, а Шотландия сама отдала игру. Бельгия может себе позволить забить и три, и четыре мяча, но я думаю, что они удовлетворятся двумя голами и будут отдыхать на поле, время отпусков же», — сказал Бышовец.

Отметим, что Казахстан стартовал с победы над Шотландией — 3:0, но затем проиграл России — 0:4. Бельгийцы в свою очередь обыграли россиян — 3:1, а затем Кипр — 2:0.

Ранее ожиданиями от игры с Бельгией поделились главный тренер сборной Казахстана Михал Билек и капитан команды Бауыржан Исламхан. Также прогноз на этот матч сделал экс-тренер сборной Казахстана Юрий Красножан, которого не удивила победа над Шотландией.

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