Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Беларусь0
Германия1
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Турция2
Франция0
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Шотландия0
Кипр0
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Бельгия2
Казахстан0
Футбол. Чемпионат Европы
перерыв
Греция0
Италия3
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Эстония1
Северная Ирландия2
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Азербайджан1
Венгрия3
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Молдавия1
Андорра0
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Россия9
Сан-Марино0
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Финляндия2
Босния и Герцеговина0
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Армения3
Лихтенштейн0
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Хорватия2
Уэльс1
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Исландия1
Албания0
Все события
Фоторепортажи
10Голландцы вышли в финал Лиги наций
1220 лет победе сборной России над французами
20:39 (мск), источник: Sport24

Болельщица во время матча сборной России позвала Дзюбу пить кофе

Во время матча отборочного турнира Евро-2020 между сборными России и Сан-Марино в Саранске одна из болельщиц позвала российского нападающего Артема Дзюбу пить кофе.

Наверх

Девушка пришла на матч с плакатом в виде кофейной чашки с надписью «Артем Дзюба, забивай гол, и пойдем пить кофе!».

Дзюба забил гол на 31-й минуте, реализовав пенальти. Тем самым он сравнялся по количеству голов за сборную России с бывшими футболистами российской национальной команды — Андреем Аршавиным и Валерием Карпиным. Все трое забили за сборную России 17 голов. Дзюба сделал это в 35 матчах, Карпин — в 72, Аршавин — в 74.

Больше Дзюбы, Аршавина и Карпина за сборную России забили только три футболиста — Александр Кержаков (30 голов), Владимир Бесчастных (26) и Роман Павлюченко (21).

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сан-Марино
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 А вы знаете самых сексуальных красоток русского спорта? Самый горячий тест лета
Копия Курниковой! Русская американка стала новой звездой тенниса, взорвав Ролан Гаррос
Есть рекорд. Сборная России забила девять голов
Трансфер Азара — в топ-10 самых дорогих покупок в истории
Дзюба установил уникальный рекорд сборной России
Бэйл решил остаться в «Реале»
Лигу чемпионов хотят превратить в закрытый турнир без России
Бывший фигурист получил контракт на $72 млн от аутсайдера НХЛ
Гудбай, Америка. РФ разгромила США в домашнем матче Лиги наций
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь