Болельщица во время матча сборной России позвала Дзюбу пить кофе

Девушка пришла на матч с плакатом в виде кофейной чашки с надписью «Артем Дзюба, забивай гол, и пойдем пить кофе!».

Дзюба забил гол на 31-й минуте, реализовав пенальти. Тем самым он сравнялся по количеству голов за сборную России с бывшими футболистами российской национальной команды — Андреем Аршавиным и Валерием Карпиным. Все трое забили за сборную России 17 голов. Дзюба сделал это в 35 матчах, Карпин — в 72, Аршавин — в 74.