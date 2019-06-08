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20:53 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана назвала стартовый состав на матч с Бельгией в отборе на Евро-2020

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек назвал стартовый состав на гостевой матч с Бельгией в отборочном цикле Евро-2020, сообщает официальный сайт КФФ.

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Источник: РИА "Новости"

Игра группы I пройдет в Брюсселе в ночь с 8 на 9 июня и начнется в 00:45 по времени Нур-Султана.

Стартовый состав Казахстана: Дмитрий Непогодов — Абзал Бейсебеков, Темирлан Ерланов, Сергей Малый, Александр Марочкин, Ян Вороговский — Максим Федин, Юрий Перцух, Исламбек Куат (капитан), Георгий Жуков — Тохтар Жангылышбай.

Резерв: Стас Покатилов (В), Игорь Шацкий (В), Гафуржан Суюмбаев, Олжас Керимжанов, Тимур Досмагамбетов, Елдос Ахметов, Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан, Бауыржан Турысбек, Абат Аймбетов.

Накануне этого матча у Бельгии шесть очков после двух туров, а у Казахстана — три. Ранее Билек озвучил план на игру.

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