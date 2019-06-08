Сборная Казахстана назвала стартовый состав на матч с Бельгией в отборе на Евро-2020

Игра группы I пройдет в Брюсселе в ночь с 8 на 9 июня и начнется в 00:45 по времени Нур-Султана.

Накануне этого матча у Бельгии шесть очков после двух туров, а у Казахстана — три. Ранее Билек озвучил план на игру.