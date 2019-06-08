Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разгромив команду Сан-Марино

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Забитыми мячами в составе российской команды отметились Артем Дзюба (31, с пенальти, 73, 76, 88-я минуты), Федор Кудряшов (36), Антон Миранчук (41) и Федор Смолов (77, 83), еще один мяч в свои ворота после прострела Александра Головина отправил защитник сборной Сан-Марино Микеле Чеволи, открыв счет на 25-й минуте. Свой третий гол в матче Дзюба забил, удачно сыграв на добивании после не реализованного им пенальти. Смолов забил в матче 100-й и 101-й голы в своей карьере.

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В предыдущий раз четыре мяча в одном матче в составе сборной России также забивал Дзюба, в 2015 году форвард четырежды отличился в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2016 года против команды Лихтенштейна (7:0). Дзюба забил 20 голов в составе сборной России, по этому показателю он обошел Валерия Карпина и Андрея Аршавина, имеющих в активе по 17 мячей. Выше в списке бомбардиров сборной располагаются Роман Павлюченко (21), Владимир Бесчастных (26) и Александр Кержаков (30). Кудряшов и Антон Миранчук впервые отличились в официальных матчах за национальную команду.

Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории. Предыдущий рекорд российской команды был установлен в матчах с командами Сан-Марино в 1995 году и Лихтенштейна в 2015-м, в обеих встречах россияне обыгрывали своего соперника со счетом 7:0. Сборная СССР дважды побеждала с разницей в 10 мячей — в 1955 году в товарищеском матче советские футболисты разгромили команду Индии со счетом 11:1, а в 1957-м — сборную Финляндии в квалификации чемпионата мира 1958 года со счетом 10:0.

Сборные России и Сан-Марино провели третий очный матч. В предыдущих двух встречах, которые состоялись в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 1996 года, российские футболисты также громили своего соперника.

Первый матч, прошедший в октябре 1994 года, завершился со счетом 4:0 в пользу сборной России, второй, состоявшийся в июне 1995-го, — со счетом 7:0.

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Предматчевые мероприятия

Развлекательная программа на «Мордовия-Арене» стартовала за три часа до начала матча. Пришедшие на стадион болельщики получили возможность познакомиться с культурой и кухней Сан-Марино, взять уроки у гончаров, пострелять из лука и посетить мастер-класс по чеканке монет. Кроме того, гости арены могли совершенно бесплатно сделать стрижку и нанести на лицо аквагрим — к этой зоне была особенно длинная очередь. На сцене выступил фольклорный коллектив, танцевали черлидирши, а диджей заводил толпу энергичной музыкой.

Также любители футбола смогли помериться силами с бывшими игроками сборной России Андреем Тихоновым, Дмитрием Хлестовым и Русланом Пименовым, после чего известные футболисты фотографировались со всеми желающими и раздавали автографы. Партнеры и спонсоры сборной России подготовили для болельщиков интерактивные зоны, а за прохождение заданий дарили подарки. В завершении развлекательной программы на сцену вышла группа RASA — оказалось, что на стадион пришло много поклонников исполнителей, которые пели песни вместе с ними.

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Разгром начался с автогола

Матч начался с подавляющим преимуществом сборной России, хотя по-настоящему опасных моментов у ворот Элиа Бенедеттини долгое время не возникало. Команда Сан-Марино действовала очень осторожно, вжимаясь в свою штрафную и почти не помышляя об ответных атаках. Впервые гости перешли на половину поля соперника только на седьмой минуте, а голкипер российской команды Маринато Гилерме вступил в игру лишь на 10-й минуте. Причем речь идет не об игре руками, натурализованный бразилец вышел из штрафной и сыграл на перехвате, отдав мяч одному из защитников.

После этого команда главного тренера Станислава Черчесова немного прибавила в скорости и смелости принятия решений, что сразу же нашло отражение на поле — с интервалом в пару минут счет могли открыть Головин и Алексей Миранчук. С ударом первого в ближнем углу справился вратарь, а после второго мяч прошел рядом со штангой. Попытки действовать нестандартно и за счет мелкого паса взломать многочисленную оборону оправдали себя на 25-й минуте — все тот же Головин почти от лицевой линии выполнил полупрострел, который стал голевым. Мяч коснулся Микеле Чеволи и влетел в ворота.

Почти сразу же счет стал еще более комфортным для российской сборной — главный судья матча Мохаммед Аль-Хаким посчитал, что нарушение правил на Головине было в штрафной и назначил пенальти, который уверенно реализовал капитан российской сборной Дзюба. 30-летний нападающий отметил гол ставшим после ЧМ-2018 традиционным способом — изобразил воинское приветствие. Этот жест привел и без того не смолкавшие трибуны «Мордовия-Арены» в восторг.

До перерыва сборная России отличилась еще дважды — после передачи пяткой в исполнении Антона Миранчука дебютный гол за национальную команду забил Кудряшов. Спустя пять минут полузащитник переквалифицировался из ассистента в завершителя атаки — 4:0. В первые 45 минут счет мог и должен был становиться крупнее. Самый яркий нереализованный момент остался за Дзюбой — он на линии вратарской обыграл защитника и пытался исполнить издевательский удар внешней стороной стопы, но слабо летевший мяч на себя принял игрок соперника.

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Тайм имени Дзюбы и историческая победа

После перерыва картина на поле не изменилась — сборная России продолжила постоянно держать оборону команды Сан-Марино в напряжении. Но вот с реализацией какое-то время были проблемы — Дзюба раз за разом не мог пробить вратаря. Также шансами не воспользовались братья Миранчуки и Магомед Оздоев.

На исходе часа на поле прорвался болельщик — он пробежал полполя. Довольно долго сотрудникам арены не удавалось остановить его. В итоге его удалось задержать вшестером, с прорвавшимся фанатом обходились довольно жестко и футболистам пришлось заступаться за него.

В последние 20 минут матча у россиян произошел еще один всплеск результативности, Дзюба довел число собственных голов в этом игре до четырех. Теперь на его счету 20 мячей за национальную команду, столько же в активе бывших игроков сборной СССР Анатолия Банишевского, Виктора Понедельника и Игоря Численко. Также дублем отметился вышедший на замену Смолов. Второй из его мячей позволил сборной России обновить собственный рекорд по результативности в отдельно взятом матче.

Команда Сан-Марино в свою очередь продлила безголевую серию до 642 дней. В последний раз игрок этой сборной отличился 4 сентября 2017 года — его автором стал защитник Мирко Палацци, который в этот вечер играл против российской команды.

В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место, набрав в трех матчах шесть очков, команда Сан-Марино, не имея в активе ни одного очка, идет на последней, шестой позиции. В следующем туре сборная России в Нижнем Новгороде сыграет с командой Кипра, сборная Сан-Марино на выезде встретится с командой Казахстана, оба матча пройдут 11 июня.