Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разгромив команду Сан-Марино
САРАНСК, 8 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу одержала крупную победу над командой
САРАНСК, 8 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу одержала крупную победу над командой
Забитыми мячами в составе российской команды отметились Артем Дзюба (31, с пенальти, 73, 76, 88-я минуты), Федор Кудряшов (36), Антон Миранчук (41) и Федор Смолов (77, 83), еще один мяч в свои ворота после прострела Александра Головина отправил защитник сборной
В предыдущий раз четыре мяча в одном матче в составе сборной России также забивал Дзюба, в 2015 году форвард четырежды отличился в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2016 года против команды Лихтенштейна (7:0). Дзюба забил 20 голов в составе сборной России, по этому показателю он обошел Валерия Карпина и Андрея Аршавина, имеющих в активе по 17 мячей. Выше в списке бомбардиров сборной располагаются Роман Павлюченко (21), Владимир Бесчастных (26) и Александр Кержаков (30). Кудряшов и Антон Миранчук впервые отличились в официальных матчах за национальную команду.
Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории. Предыдущий рекорд российской команды был установлен в матчах с командами
Первый матч, прошедший в октябре 1994 года, завершился со счетом 4:0 в пользу сборной России, второй, состоявшийся в июне 1995-го, — со счетом 7:0.
Развлекательная программа на «Мордовия-Арене» стартовала за три часа до начала матча. Пришедшие на стадион болельщики получили возможность познакомиться с культурой и кухней
Также любители футбола смогли помериться силами с бывшими игроками сборной России Андреем Тихоновым, Дмитрием Хлестовым и Русланом Пименовым, после чего известные футболисты фотографировались со всеми желающими и раздавали автографы. Партнеры и спонсоры сборной России подготовили для болельщиков интерактивные зоны, а за прохождение заданий дарили подарки. В завершении развлекательной программы на сцену вышла группа RASA — оказалось, что на стадион пришло много поклонников исполнителей, которые пели песни вместе с ними.
Матч начался с подавляющим преимуществом сборной России, хотя
После этого команда главного тренера Станислава Черчесова немного прибавила в скорости и смелости принятия решений, что сразу же нашло отражение на поле — с интервалом в пару минут счет могли открыть Головин и Алексей Миранчук. С ударом первого в ближнем углу справился вратарь, а после второго мяч прошел рядом со штангой. Попытки действовать нестандартно и за счет мелкого паса взломать многочисленную оборону оправдали себя на 25-й минуте — все тот же Головин почти от лицевой линии выполнил полупрострел, который стал голевым. Мяч коснулся Микеле Чеволи и влетел в ворота.
До перерыва сборная России отличилась еще дважды — после передачи пяткой в исполнении Антона Миранчука дебютный гол за национальную команду забил Кудряшов. Спустя пять минут полузащитник переквалифицировался из ассистента в завершителя атаки — 4:0. В первые 45 минут счет мог и должен был становиться крупнее. Самый яркий нереализованный момент остался за Дзюбой — он на линии вратарской обыграл защитника и пытался исполнить издевательский удар внешней стороной стопы, но слабо летевший мяч на себя принял игрок соперника.
После перерыва картина на поле не изменилась — сборная России продолжила постоянно держать оборону команды
На исходе часа на поле прорвался болельщик — он пробежал полполя. Довольно долго сотрудникам арены не удавалось остановить его. В итоге его удалось задержать вшестером, с прорвавшимся фанатом обходились довольно жестко и футболистам пришлось заступаться за него.
В последние 20 минут матча у россиян произошел еще один всплеск результативности, Дзюба довел число собственных голов в этом игре до четырех. Теперь на его счету 20 мячей за национальную команду, столько же в активе бывших игроков сборной СССР Анатолия Банишевского, Виктора Понедельника и Игоря Численко. Также дублем отметился вышедший на замену Смолов. Второй из его мячей позволил сборной России обновить собственный рекорд по результативности в отдельно взятом матче.
В турнирной таблице группы I сборная России занимает второе место, набрав в трех матчах шесть очков, команда
|Станислав Черчесов
|Франко Варрелла
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Мохаммед Аль-Хаким(Швеция)
|Боковой судья
|Даниэль Вернмарк(Швеция)
|Боковой судья
|Фредрик Кливер(Швеция)