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21:39 (мск), источник: Sputnik.md

Сборная Молдовы обыграла команду Андорры в квалификации Евро-2020

КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. Сборная Молдовы в субботу выиграла у команды Андорры в третьем матче группового раунда квалификации к чемпионату Европы-2020.

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Источник: Sputnik.md

Поединок прошел на столичном стадионе «Зимбру» и завершился со счетом 1:0.

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Поединок обслуживала шведская бригада арбитров во главе с Бояном Панджичем.

До сих пор сборные Молдовы и Андорры играли между собой четыре раза. Три матча завершились победой нашей команды, а один поединок оказался ничейным.

В первых двух матчах группы «Н» сборная Молдовы потерпела два поражения — 1:4 дома от Франции и 0:4 в гостях от Турции.

Следующий поединок подопечные Александра Спиридона проведут 11 июня на выезде против Албании.

Молдавия
1:0
Первый тайм: 0:0
Андорра
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа H8.06.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Zimbru
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Александр СпиридонКольдо Альварес
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0Красные карточки0
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Главный судьяБоян Панджич(Швеция)
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