Сборная Молдовы обыграла команду Андорры в квалификации Евро-2020

Источник: Sputnik.md

Поединок прошел на столичном стадионе «Зимбру» и завершился со счетом 1:0.

Поединок обслуживала шведская бригада арбитров во главе с Бояном Панджичем.

До сих пор сборные Молдовы и Андорры играли между собой четыре раза. Три матча завершились победой нашей команды, а один поединок оказался ничейным.

В первых двух матчах группы «Н» сборная Молдовы потерпела два поражения — 1:4 дома от Франции и 0:4 в гостях от Турции.