Сборная Молдовы обыграла команду Андорры в квалификации Евро-2020
КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. Сборная Молдовы в субботу выиграла у команды Андорры в третьем матче группового раунда квалификации к чемпионату Европы-2020.
КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. Сборная Молдовы в субботу выиграла у команды Андорры в третьем матче группового раунда квалификации к чемпионату Европы-2020.
Поединок прошел на столичном стадионе «Зимбру» и завершился со счетом 1:0.
Поединок обслуживала шведская бригада арбитров во главе с Бояном Панджичем.
До сих пор сборные Молдовы и Андорры играли между собой четыре раза. Три матча завершились победой нашей команды, а один поединок оказался ничейным.
В первых двух матчах группы «Н» сборная Молдовы потерпела два поражения — 1:4 дома от Франции и 0:4 в гостях от Турции.
Следующий поединок подопечные Александра Спиридона проведут 11 июня на выезде против Албании.
|Александр Спиридон
|Кольдо Альварес
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Боян Панджич(Швеция)