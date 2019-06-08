Есть рекорд! Сборная России уничтожила Сан-Марино
Раньше крупнее 7:0 наши не побеждали.
Раньше крупнее 7:0 наши не побеждали.
Обсуждать такие матчи всерьёз слишком сложно, а делать глубокие выводы,
Хотя на всякий случай сделаем одну оговорку. С юмором относиться следует нам: болельщикам, журналистам и так далее, но ни в коем случае не самой сборной. Иначе расплата за надменность обязательно настигла бы команду в дальнейшем (сейчас не могла никак — потерять очки в матче с
Стартовый состав, вероятно,
Сборная России сразу же побежала вперёд, но — к удивлению всего стадиона, телезрителей, да и самих участников матча — соперник держался больше половины тайма. По санмариновским меркам, само собой. Первый удар в створ наша команда нанесла лишь на 12-й минуте (Головин проверил отважного голкипера Бенедеттини выстрелом в ближний угол), а открыла счёт — аж на 25-й. Неприлично долго!
Но потом дело пошло. Отчасти помогло и везение: сначала защитник
Ещё до перерыва счёт удвоился. Головин, Дзюба и Миранчуки без видимых усилий и даже при солидном браке разрывали чужую оборону, а забить удалось даже Кудряшову. Это первый гол Фёдора за сборную. И второй — во всей карьере.
Интрига второго тайма свелась к вопросу, установит ли сборная России исторический рекорд. Ранее крупнее, чем 7:0, она не побеждала. Первые минуты после выхода из раздевалок намекнули, что с достижением придётся повременить: в штрафной
Но затем повторился сценарий первой половины: вдоволь набегавшись, соперник встал и начал пропускать всё подряд. Дзюба забил ещё три и вдобавок не реализовал пенальти, оформил свой дубль и Смолов. Последние два гола стали историческими, рекордными.
В заключение напомним статистику российских игроков.
Саранск остался довольным — футбол получился действительно забавным.
|Станислав Черчесов
|Франко Варрелла
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Мохаммед Аль-Хаким(Швеция)
|Боковой судья
|Даниэль Вернмарк(Швеция)
|Боковой судья
|Фредрик Кливер(Швеция)