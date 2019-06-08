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10Голландцы вышли в финал Лиги наций
1220 лет победе сборной России над французами
21:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Есть рекорд! Сборная России уничтожила Сан-Марино

Раньше крупнее 7:0 наши не побеждали.

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Боевой состав от Черчесова

Обсуждать такие матчи всерьёз слишком сложно, а делать глубокие выводы, что-то анализировать и оценивать качество футбола — ещё и бессмысленно. К подобным играм правильнее всего относиться с лёгким юмором: посмотрели, умилились, посмеялись и забыли. Прямо как спарринг с «Чертаново», прошедший несколько дней назад. Кстати, есть подозрение, что московская команда из ФНЛ, даже пребывающая в отпуске и оттого растренированная, по уровню куда сильнее.

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Хотя на всякий случай сделаем одну оговорку. С юмором относиться следует нам: болельщикам, журналистам и так далее, но ни в коем случае не самой сборной. Иначе расплата за надменность обязательно настигла бы команду в дальнейшем (сейчас не могла никак — потерять очки в матче с Сан-Марино невозможно по умолчанию), ведь футбол, как известно, пижонства не прощает. И вот здесь Черчесов и футболисты как раз заслуживают уважения. Они вышли играть в боевых сочетаниях и плюс-минус таком же боевом настроении, не допустив откровенного шапкозакидательства. Понятно, что искры из-под ног не летали, но этого в воскресенье и не требовалось.

Стартовый состав, вероятно, кому-то и показался непривычным. Например, в опорной зоне расположился Оздоев, а в атакующей линии одновременно вышли оба Миранчука, хотя Черчесов обычно их даже по раздельности не очень жалует. Но всё объективно: Газинский выбыл из-за травмы, а Оздоев провёл весну куда лучше конкурента Ахметова. Братья из «Локомотива» смотрелись в решающем отрезке сезона также здорово.

Марио Фернандес, Джикия, Зобнин, Головин, Дзюба — все здоровые ключевые футболисты также были на месте. Беречь кого-то без причины или проводить эксперименты в официальных матчах — не в правилах Черчесова.
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Холостое начало

Сборная России сразу же побежала вперёд, но — к удивлению всего стадиона, телезрителей, да и самих участников матча — соперник держался больше половины тайма. По санмариновским меркам, само собой. Первый удар в створ наша команда нанесла лишь на 12-й минуте (Головин проверил отважного голкипера Бенедеттини выстрелом в ближний угол), а открыла счёт — аж на 25-й. Неприлично долго!

Но потом дело пошло. Отчасти помогло и везение: сначала защитник Сан-Марино Чеволи устал смотреть, как мажут россияне, и срезал мяч в свои ворота, а потом арбитр Аль-Хаким усмотрел пенальти, хотя фол на Головине произошёл всё-таки за пределами штрафной. Дзюба реализовал 11-метровый, и, получив 0:2 к 30-й минуте, «карликовые» гости рассыпались.

Ещё до перерыва счёт удвоился. Головин, Дзюба и Миранчуки без видимых усилий и даже при солидном браке разрывали чужую оборону, а забить удалось даже Кудряшову. Это первый гол Фёдора за сборную. И второй — во всей карьере.

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Покер Дзюбы, дубль Смолова

Интрига второго тайма свелась к вопросу, установит ли сборная России исторический рекорд. Ранее крупнее, чем 7:0, она не побеждала. Первые минуты после выхода из раздевалок намекнули, что с достижением придётся повременить: в штрафной Сан-Марино царила суета и хаос, а мяч после ударов наших футболистов летел куда угодно, но только не в ворота.

Но затем повторился сценарий первой половины: вдоволь набегавшись, соперник встал и начал пропускать всё подряд. Дзюба забил ещё три и вдобавок не реализовал пенальти, оформил свой дубль и Смолов. Последние два гола стали историческими, рекордными.

В заключение напомним статистику российских игроков.

У Дзюбы — «4+1», у Смолова — «2+0», у Антона Миранчука — «1+1», у Кудряшова — «1+0», у Головина — «0+1», у Оздоева — «0+1». Россия нанесла 45 ударов (18 в створ) и владела мячом 80 процентов времени. У Сан-Марино, соответственно, — 0 ударов и 20%.

Саранск остался довольным — футбол получился действительно забавным.

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Россия
9:0
Первый тайм: 0:0
Сан-Марино
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I8.06.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Мордовия Арена
Главные тренеры
Станислав ЧерчесовФранко Варрелла
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяМохаммед Аль-Хаким(Швеция)
Боковой судьяДаниэль Вернмарк(Швеция)
Боковой судьяФредрик Кливер(Швеция)
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