Сборная Армении по футболу разгромила Лихтенштейн в матче отбора Евро-2020

Сборная Армении по футболу разгромила Лихтенштейн в матче отбора Евро-2020

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Футболисты сборной Армении на своем поле с крупным счетом обыграли команду Лихтенштейна в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.