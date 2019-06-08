Сборная Армении по футболу разгромила Лихтенштейн в матче отбора Евро-2020
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Футболисты сборной Армении на своем поле с крупным счетом обыграли команду Лихтенштейна в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Футболисты сборной Армении на своем поле с крупным счетом обыграли команду Лихтенштейна в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Матч группы J, прошедший в субботу в Ереване, завершился победой хозяев поля со счетом 3:0. Голы забили Геворг Казарян (2-я минута), Александр Карапетян (18) и Тигран Барсегян (90).
В параллельном матче группы сборная Финляндии дома победила команду Боснии и Герцеговины — 2:0.
Результаты других матчей дня:
Азербайджан — Венгрия — 1:3,
Молдавия — Андорра — 1:0,
Эстония — Северная Ирландия — 1:2.