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10Голландцы вышли в финал Лиги наций
1220 лет победе сборной России над французами
21:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Армении по футболу разгромила Лихтенштейн в матче отбора Евро-2020

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Футболисты сборной Армении на своем поле с крупным счетом обыграли команду Лихтенштейна в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

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Источник: AP 2019

Матч группы J, прошедший в субботу в Ереване, завершился победой хозяев поля со счетом 3:0. Голы забили Геворг Казарян (2-я минута), Александр Карапетян (18) и Тигран Барсегян (90).

В параллельном матче группы сборная Финляндии дома победила команду Боснии и Герцеговины — 2:0.

Результаты других матчей дня:

Азербайджан — Венгрия — 1:3,

Молдавия — Андорра — 1:0,

Эстония — Северная Ирландия — 1:2.

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