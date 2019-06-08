По стопам девушки в купальнике. Болельщик выбежал на поле во время матча сборной России в Саранске
Во время отборочного матча Евро-2020 между сборными России и
Во время отборочного матча Евро-2020 между сборными России и
Напомним, что 1 июня в финале Лиги чемпионов случился аналогичный эпизод. Тогда на поле стадиона в Мадриде во время матча «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» (2:0) выбежала 22-летняя американка Кинси Волански, которая после этого обрела мировую известность. На данный момент у нее 2,8 млн подписчиков в инстаграме.
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