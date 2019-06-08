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10Голландцы вышли в финал Лиги наций
1220 лет победе сборной России над французами
21:44 (мск), источник: Sport24

По стопам девушки в купальнике. Болельщик выбежал на поле во время матча сборной России в Саранске

Во время отборочного матча Евро-2020 между сборными России и Сан-Марино на поле в Саранске выбежал один из болельщиков, передает корреспондент Sport24 Ярослав Кулемин.

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Из-за него игру пришлось на некоторое время прервать. До тех пор, пока его не задержали стюарды.

Напомним, что 1 июня в финале Лиги чемпионов случился аналогичный эпизод. Тогда на поле стадиона в Мадриде во время матча «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» (2:0) выбежала 22-летняя американка Кинси Волански, которая после этого обрела мировую известность. На данный момент у нее 2,8 млн подписчиков в инстаграме.

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